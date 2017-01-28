«شولتز» ضد ميركل!

ليونيد بيرشديسكي*

مارتن شولتز، متسرب من المدرسة الثانوية ورجل أعمال صغير سابق، فهل من الممكن أن يكون هذا الشخص هو المنافس الجديد القومي الشعبوي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من خلال تحديه للمؤسسة؟ لا يمكن. إن شولتز، الذي يوصف بأنه المنافس الأخطر لميركل على منصب المستشارية في الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 سبتمبر المقبل، ليس رجل تدمير، بل هو رجل تحالف.

بعد أن أمضى 23 عاماً في البرلمان الأوروبي، وترأسه في آخر خمس سنوات، عاد شولتز إلى ألمانيا لقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات، ويحل محل زعيمه الحالي «سيجمار جابرييل» الذي يشغل منصب نائب المستشارة. ويوصف شولتز عادة بأنه أحد عناصر القوة في الحزب لأن شعبيته الشخصية في ألمانيا تباري شعبية ميركل. ولكن إذا كان هذا هو التحدي الأكبر الذي تواجهه ألمانيا في هذا الموسم الانتخابي، فإنها هي الملاذ السياسي الأكثر أمناً في العالم الغربي المضطرب على نحو متزايد، وهي التجسيد لحلم معتدل.

وقد خدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي باعتباره الشريك الأصغر لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة ميركل منذ عام 2013. وعلى هذا النحو، كان يتمتع بنجاح واسع النطاق ظاهرياً على الأقل. ولم يشغل فقط مناصب سياسية محلية وخارجية في الحكومة الائتلافية، فوزير الخارجية «فرانك فالتر شتاينماير» هو حالياً المرشح الرئيس لتولي منصب الرئاسة المرموق، وإن كان ضعيفاً. كما أتيح له أيضاً الحفاظ على كل وعوده الانتخابية الرئيسة -مثل الحد الأدنى للأجور على مستوى البلاد، والذي يبلغ حاليا 8,84 يورو في الساعة (9,50 دولار)، و«كبح» الإيجارات مما يسمح للمدن بوضع حد أقصى لها عندما ترتفع بمعدل أسرع من المعدل الوطني، وإصلاح نظام التقاعد الذي يسمح لبعض الناس بالتقاعد عند سن الـ63 بدلاً من 67. ومن خلال السماح لمليون لاجئ بالقدوم إلى ألمانيا في عام 2015، تصرفت ميركل وفقاً لسياسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الداعمة للمهاجرين بدلاً من سياسة حزبها الخاص، وعليه فإن قانون إدماج المهاجرين المستحدث يحمل بصمة الحزب. وربما يقول المرء إن الديمقراطيين الاشتراكيين قد خطفوا الحكومة.

وفي الواقع، مع ذلك، فإن العكس هو ما حدث. فقد سمحت ميركل للحزب الاشتراكي الديمقراطي بالحصول على مكاسب محلية مع الحفاظ على الهدف الرئيس للمحافظين -موازنة خالية من العجز- وبدون زيادة الضرائب على الأغنياء. ولم تختلف التدابير التي اقترحها الحزب الاشتراكي الديمقراطي كثيراً، أيضاً.

ومنذ انتخابات 2013، فقد الحزبان بعض نقاط شعبيتهما، ولم يعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي ينافس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي على القمة. وبذلك تكون ميركل قد أزالت أنياب الاشتراكيين الديمقراطيين وحولتهم إلى ذراع حزبها الموجه اجتماعياً. وبلغة الأكاديميين الذين يدرسون الحكومات الائتلافية، فقد وقع ضحية لـ«معضلة الوحدة والتميز»، ليفقد هويته حتى وإن كان شريكه الرئيس في الائتلاف يتبنى سياساته.