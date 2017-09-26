13.5 مليار درهم إيرادات قطاع إدارة المرافق في الإمارات

فهد الأميري (دبي)

بلغت إيرادات قطاع إدارة المرافق في الدولة نحو 13.5 مليار درهم حتى الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ومن المتوقع أن تصل إلى 24.34 مليار درهم بحلول عام 2022، مسجلةً زيادة كبيرة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.5%، بحسب نتائج دراسة أجرتها شركة «إمداد»، استعرضتها خلال معرض النوافذ والأبواب والواجهات بدبي أمس.

وتستند هذه التوقعات الإيجابية إلى العديد من العوامل، مثل النمو الثابت الذي يسجله قطاع البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة التي تسبق معرض «إكسبو 2020»، والرغبة الكبيرة لأصحاب المشاريع بالاستعانة بمصادر خارجية لأنشطة الأعمال غير الأساسية، فضلاً عن التحسينات الشاملة في جودة الخدمات التي تقدمها شركات إدارة المرافق، وذلك بفضل زيادة استخدام برمجيات رفع التقارير وزيادة الشفافية في التعامل.

ومن المتوقع أن تسهم «الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي» و«استراتيجية دبي الصناعية 2030» في زيادة الطلب بشكل كبير على خدمات إدارة المرافق. والتي تناولت التوجهات المستقبلية المتوقّعة لهذا القطاع، وذلك خلال الدورة الحادية عشرة من معرض إدارة المرافق «أف أم إكسبو»، وكانت «إمداد» قد كلّفت إحدى الشركات الأميركية المتخصصة بتقديم استشارات الأعمال، والتي تُعنى بأبحاث السوق واستشارات استراتيجيات النمو للقيام بهذه الدراسة.

كما أشار التقرير إلى أن قطاع إدارة المرافق في الدولة قد بلغ مرحلة «النضج»، إذ يضم السوق الإماراتي حالياً 100 شركة منافسة على الأقل من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتأتي الشركات المحلية في مقدمتها بسبب التسهيلات التي تتمتع بها محلياً.