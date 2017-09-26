دبي (الاتحاد)

تستعد سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، بالتعاون والشراكة مع «المركز العالمي للاقتصاد الإسلامي»، لإطلاق النسخة الأولى من «ملتقى التحوّل»، في 22 نوفمبر المقبل، في فندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي.

ويهدف الملتقى إلى توفير بيئة محفزة لتطوير خدمات ومنتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعزيز أطر التواصل بين مختلف الجهات الإشرافية والمؤسسات المالية الراغبة في التحول والتوافق مع أحكام الشريعة.

ويعرض الملتقى الأول من نوعه العديد من المنتجات والأنشطة والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بحضور شخصيات بارزة وعاملة في قطاع الاقتـصاد الإسـلامي، من خبراء متخصصين في الاقتصاد الإسلامي، ومستثمرين، ورجال الأعمال، ومؤسسات مالية، وجهات حكومية ووكالات، ومكاتب تجارية في كل من القطاعين الخاص والعام، إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

وقالت آمنة راشد لوتاه، مساعد مدير عام دافزا لقطاع المالية والعمليات التجارية وعلاقات المتعاملين والمشرف على وحدة الابتكار والمستقبل: «نثمن التعاون والشراكة الاستراتيجية مع المركز العالمي للاقتصاد الإسلامي، ونبذل جهوداً مشتركة في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، عبر إطلاق مبادرات نوعية مختلفة نستهدف بها مجتمع الأعمال الدولي لتفعيل مشاركتهم في شتى قطاعات الاقتصاد الإسلامي.

ويعد ملتقى التحول بنسخته الأولى إحدى تلك المبادرات المتميزة التي نتطلع إلى تدشينها، حيث تهدف إلى تحويل الاقتصـاد الإسلامي إلى واقع راسخ في منظومة الاقتصاد العالمي».