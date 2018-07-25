متلازمة "داون" لم تمنع شاباً من تأسيس شركة ناجحة

نيويورك (رويترز)

أنشأ مارك كرونين وابنه جون شركتهما (جونز كريزي سوكس) لبيع الجوارب قبل عام ونصف العام ونجحا في تحويلها إلى إمبراطورية قيمتها أربعة ملايين دولار.



ولشركة (جونز كريزي سوكس) أو (جوارب جون المجنونة) رسالة واضحة ألا وهي "نشر السعادة" حيث كان جون كرونين (22 عاما) يقترب من إتمام دراسته الثانوية ويفكر في خطواته التالية في الحياة حين قرر أن يخوض هذا المجال مع والده مارك.



في مقر الشركة في نيويورك، قال جون إنه يريد أن يكون مع أبيه لأنه يحبه جدا كما يرغب في أن يفعل شيئا مُسليا. وفكر مارك وجون في عدة مشاريع مثل شاحنة لبيع الطعام لكن المشكلة أنهما لا يعرفان شيئا عن الطهي.



في النهاية، استقر رأيهما على بيع الجوارب لأن جون كان دائم البحث عن جوارب مرحة وغير تقليدية.

وبدأ الأب وابنه مشروعهما في ديسمبر 2016.



وقال مارك كرونين "تمكنا من توفير 35 وظيفة يشغل ذوو الاحتياجات الخاصة 18 منها. جمعنا أكثر من 135 ألف دولار لشركائنا في الأعمال الخيرية".

وعلى الرغم من أن جون يعاني من متلازمة "داون" فإنه يقول إن هذا لا يقف حائلا دون تحقيقه لأهدافه. بل إنه صمم جوارب أطلق عليها بطل متلازمة "داون" الخارق وخصص جزءا من إيراداتها للأعمال الخيرية.



وجون هو واجهة الشركة بينما يتولى والده الجوانب التجارية والمالية.

