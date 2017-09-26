«داماك» تحصد 5 من جوائز العقارات الإفريقية والعربية

دبي (الاتحاد)

حصدت «داماك العقارية»، للتطوير العقاري الفاخر، 5 جوائز خلال حفل توزيع جوائز العقارات الإفريقية والعربية الذي أقيم مؤخراً في دبي، حيث تم تكريم الشركة لريادتها في الفئات الخمس للتصميمات المعمارية المتميزة والتصاميم الداخلية الاستثنائية، إضافة إلى ترشيحها للمشاركة عن فئتين في الدورة العالمية التي ستقام في مايو المقبل.

وحصدت الشركة الجوائز عن مشروعها السكني الرئيس «داماك هيلز»، ومشروعاتها الفاخرة التي ما تزال قيد الإنشاء، «أيكون سيتي» و«داماك تاورز» من «باراماونت هوتيلز آند ريزورتس». وخلال الحفل، منحت لجنة التحكيم، المؤلفة من 70 عضواً يتوزعون على طيف واسع من مجالات القطاع، شركة «داماك» جائزة «أفضل مشروع عقاري للأبنية السكنية الشاهقة» عن مشروع «أيكون سيتي»، وجائزة «أفضل مشروع متعدد الاستخدامات» عن مشروع «داماك هيلز» وجائزة «أفضل تصميم داخلي فندقي» عن مشروع «داماك تاورز من باراماونت هوتيلز آند ريزورتس»، فضلاً عن جائزتي أفضل موقع إلكتروني لشركات التطوير العقاري وأفضل تصميم معماري فندقي عن مشروع «باراماونت تاور هوتيل آند ريزيدنسز».