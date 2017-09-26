المزروعي: سوق النفط يتجه للتوازن وتوقعات إيجابية للأداء خلال النصف الثاني

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، أن سوق النفط يتجه إلى التوازن، وأن نسبة التزام الدول المنتجة للنفط باتفاق خفض الإنتاج «ممتازة»، موضحاً أن أداء السوق خلال النصف الثاني من العام الحالي سيكون أفضل.

وقال المزروعي، في تصريحات صحفية بأبوظبي أمس، على هامش مؤتمر للإعلان عن جدول أعمال المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية للقرن الـ 21، الذي تستضيفه أبوظبي خلال شهر أكتوبر المقبل، أن نسبة التزام الإمارات بالاتفاق العالمي على خفض إمدادات النفط تبلغ 100%، موضحاً أن الدولة خفضت صادراتها بنسبة 10% خلال الشهرين الماضيين.

واتفقت الدول المنتجة للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ومنتجون مستقلون نهاية العام الماضي على خفض الإنتاج بنحو 1,8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر، اعتباراً من الأول من يناير 2017، قبل أن يتم تمديد الاتفاق لمدة 9 أشهر إضافية حتى مارس المقبل.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 50% منذ 2014، مع تراجع سعر البرميل لنحو 55 دولاراً حالياً، مقابل أكثر من 100 دولار قبل نحو 3 سنوات.