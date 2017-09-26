ريادة الابتكار تقود اقتصاد العالم

بدور القاسمي* رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»

أكد «منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر» في دورته الثالثة التي اختتمت الأسبوع الماضي، الرؤية التي تنطلق منها الشارقة في تمكين مقومات الاستثمار في دولة الإمارات العربية والمتحدة، والشارقة، وتقديم قراءات متخصصة في مستقبلها، إذ فتح ملف «الثورة الصناعية الرابعة»، ومجمل التحولات النوعية التي يشهدها العالم اليوم من خلال التكنولوجيا.

وتجسدت ثمار المنتدى في خلاصة جوهرية ترى في الابتكار ميدان المعركة الجديد، وأحد ثوابت التنمية الاقتصادية في أي مكان من العالم، فكان النقاش ساخناً حول تكنولوجيا النانو، والذكاء الصناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد والبيانات الكبيرة، وعلوم الروبوتات الذكية، وغيرها.

تتأكد هذه الحقيقة بالنظر إلى الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات الضخمة، إذ لم تعد قادرة على ضمان ازدهارها الاقتصادي، من دون الاستناد إلى الابتكار بوصفه التوجه الجديد والمحوري في حركة النهضة الاقتصادية المعاصرة.

لسنوات عديدة، ظل الابتكار وظهور الشركات الناشئة محصوراً ضمن نطاق الشركات التي تتخذ من «سيليكون فالي» مقراً لها، ولم تكن هناك سوى فرصة ضئيلة لنجاح شركات ناشئة في أماكن أخرى من العالم خارج هذه المنطقة الاستثمارية التقنية على الساحل الغربي للولايات المتحدة.

اليوم وفي الوقت الذي تواصل فيه «سيليكون فالي» ترسيخ مكانتها كعاصمة تقنية للعالم ومنبعاً لابتكارات جديدة بمليارات الدولارات، نشهد انتشاراً عالمياً متزايداً لمفهوم ريادة الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية وجميع أنحاء العالم، خاصة بعد أن شكّلت الثورة الصناعية الرابعة محركاً رئيساً لعجلة التحول العالمي، الذي أعتقد أنه مجرد بداية لتحولات قادمة أكبر وتطورات لم نشهد مثلها من قبل.