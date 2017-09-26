«الأعلى للطاقة»: إدارة الطلب وفرت 7% من الاستهلاك السنوي للكهرباء

دبي (الاتحاد)

وفرت استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه التي أعدها المجلس الأعلى للطاقة 7% من الاستهلاك السنوي للكهرباء و3% من المياه، وبلغت الوفورات نحو 2.8 تيراوات ساعة من الكهرباء سنوياً، و3.7 مليار جالون سنوياً من المياه المحلاة. جاء ذلك، خلال اطلاع الاجتماع السنوي الـ47 للمجلس، برئاسة ‬سمو ‬الشيخ ‬أحمد ‬بن ‬سعيد ‬آل ‬مكتوم، ‬رئيس ‬المجلس ‬الأعلى ‬للطاقة ‬في ‬دبي، على نتائج استراتيجية تحسين كفاءة استخدام المياه العادمة والمياه الجوفية بإمارة دبي.

وحضر الاجتماع، سعيد ‬محمد ‬الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أحمد بطي المحيربي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أمين عام المجلس الأعلى للطاقة بدبي، وأعضاء المجلس، عبدالله بن كلبان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وعبدالله عبدالكريم، مدير عام دائرة شؤون النفط، وخالد محمد شريف، مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة ببلدية دبي، والمهندس وليد سلمان، نائب رئيس لجنة دبي للطاقة النووية، وناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وفريديريك شيمين، مدير عام مؤسسة دبي للبترول، وسيمون كاتل، المدير العام لهيئة دبي للتجهيزات.

وأطّلع أعضاء المجلس أيضاً خلال الاجتماع على آليات تسريع تبني أصحاب المباني وشركات التطوير العقاري لتقنيات الألواح الشمسية وتعزيز السوق المحلي للطاقة الشمسية، تماشياً مع مبادرة شمس دبي. وتهدف المبادرة إلى تشجيع أصحاب المنازل والمباني على تركيب ألواح كهروضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وربطها مع شبكة الهيئة. كما أوصى المجلس بدراسة تنفيذ هذه المبادرات على نطاق المباني الحكومية لتعزيز التنمية المستدامة في إمارة دبي.

وقال سعيد محمد الطاير، إنه «تطبيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وتماشياً مع استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه، اطلع الاجتماع على عرض تحليلي من بلدية دبي على حول تقدم سير العمل في برنامج تصنيف المباني، الذي يستهدف تقليل استهلاك المياه والكهرباء، إضافة إلى تشجيع تحويل وتأهيل المباني القائمة إلى مباني خضراء».

وأضاف أن «حكومة دبي تلتزم بالتحول إلى مثال يحتذى به، من حيث الارتقاء بمعايير كفاءة استهلاك الطاقة والمياه. وقد اعتمد المجلس استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه في يونيو 2013، بهدف خفض الطلب بنسبة 30% بحلول 2030، مقارنة مع الاستهلاك الحالي. ‬وتتضمن ‬استراتيجية ‬إدارة ‬الطلب ‬8 ‬برامج ‬تشمل ‬مواصفات ‬وأنظمة ‬البناء ‬الأخضر، ‬وتأهيل ‬المباني ‬القائمة، ‬والتبريد ‬المركزي ‬للمناطق، ‬وإعادة ‬استخدام ‬مياه ‬الصرف ‬الصحي، ‬وقوانين ‬ومواصفات ‬لرفع ‬معايير ‬وكفاءة ‬الأجهزة، ‬وكفاءة ‬إنارة ‬الشوارع، ‬ومبادرة ‬شمس ‬دبي»‬.

من جانبه، قال أحمد بطي المحيربي، «تترافق استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة مع العديد من آليات التمكين التي تنسجم مع أفضل الممارسات العالمية وبرامج مماثلة تم تنفيذها حول العالم. كما تتضمن إنشاء مؤسسات وبناء القدرات، والتوعية العامة والسياسات والأطر التنظيمية المناسبة، ونظم المعلومات، وآليات القياس والتحقق والتمويل».