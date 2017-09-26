ذياب بن محمد يفتتح «سيتريد» لسفن العمليات والأعمال البحرية

حاتم فاروق (أبوظبي)

برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، افتتح أمس سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، معرض سيتريد لسفن العمليات والأعمال البحرية في الشرق الأوسط، بمشاركة 200 شركة عارضة.

وحضر المعرض عدد من أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وهم معالي رياض عبد الرحمن المبارك، رئيس دائرة المالية، ومعالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من قيادات حكومة أبوظبي.

وتشارك في المعرض، الذي يُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر 2017، مجموعة واسعة من الشركات الإماراتية والعربية والعالمية المتخصصة في هذا القطاع الحيوي، والذي يعتبر من أهم الدعائم الاقتصادية الرئيسة، ومحركاً مهماً لقطاع التجارة والأعمال.

ويستضيف المعرض نخبة من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بقطاع الخدمات البحرية على الصعيد المحلي والعالمي، بهدف الاطلاع على أحدث الممارسات الناجحة والاستراتيجيات المستقبلية ومناقشة سبل مواجهة التحديات الراهنة.