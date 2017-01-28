بيزلي يكسب جائزة الـ 150 ألف دولار

الدوحة (الاتحاد)

فاز الإنجليزي كريس بيزلي جائزة 150 ألف دولار لوضعه الكرة في الحفرة بضربة واحدة في الجولة الثانية من بطولة قطر ماسترز، غير أنه قال إنه لن يكون هو من ينفقها.

وكان النجم الإنجليزي قد أرسل الكرة باستخدام المضرب الحديدي الخامس، لتحط في الحفرة السابعة عشرة البالغ معدلها 3 ضربات، من على بعد 135 ياردة، ليفوز إثر ذلك بجائزة قيمتها 150 ألف دولار مقدمة من السوق الحرة قطر، راعي البطولة للتسجيل بضربة واحدة، في حين قال إن زوجته هي من سيقرر كيف سينفق هذا المبلغ. وأضاف: لا أعتقد أنني من سينفق هذا المبلغ، فزوجتي موجودة معي هنا، لذا أعتقد أنها ستتولى تلك المهمة. وتابع: إنها المرة الأولى التي أسجل فيها بضربة واحدة في بطولات الجولة الأوروبية. لقد نجحت في فعل ذلك خمس مرات في حياتي، لكن هذه المرة هي الأهم بلا شك.

وقال بيزلي، الذي سجل تحت المعدل على الحفرة 18 أيضاً ليحرز 67 نقطة: كنت متردداً بين استخدام المضرب الخشبي والحديدي التاسع، ثم قررت استخدام المضرب الحديدي. كانت ضربة موفقة، وعندما اقتربت الكرة من الحفرة، قلت في نفسي «ادخلي»، وقد فعلت. إنني في غاية السعادة.

وتابع: كان شعوراً رائعاً وغريباً في الوقت نفسه، فقد اجتزت 27 حفرة هذا الأسبوع دون أن أسجل أية نقطة تحت المعدل، بل كنت فوق المعدل بثلاث ضربات، ما هدد فرصي باجتياز المرحلة الأولى. وفجأة، أحرزت عدداً من النقاط بضربة تحت المعدل، ثم سجلت في الحفرة بضربة واحدة، لتنتعش فرصي بالتأهل ثانيةً. الحكمة من ذلك هي ألا تستسلم أبداً!.

وكان بيزلي قد افتتح اللعب بتسجيله 74 نقطة بضربتين فوق المعدل، وبعد تسجيله بضربة فوق المعدل على الحفرة الثالثة، عاد ليسجل فوق المعدل بثلاث ضربات، وبدا كأنه سيضيع فرصة التأهل للمرحلة الثانية، غير أن الحظ عاد وحالفه في الحفر التسع الأخيرة، حيث سجل تحت المعدل بضربة في كل من الحفر 10، و11، و16، قبل أن يحقق ضربته الموفقة على الحفرة 17.

يذكر أن أفضل النتائج التي حققها بيزلي في الجولة الأوروبية كانت المركز الثالث مناصفة في بطولة إيطاليا المفتوحة العام الماضي، والمركز الثالث في بطولة بي إم دبليو الدولية في ألمانيا عام 2015.