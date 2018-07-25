للمشاركة في جولة والونيا للدراجات.. آرو يعود إلى تشكيلة فريق الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

يبدأ فابيو آرو من فريق الإمارات الجزء الثاني من موسمه هذا الأسبوع، حيث يسعى الدراج الإيطالي إلى تقديم أداء قوي في جولة والونيا التي تنطلق بعد غد، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وكانت آخر مشاركات آرو مع فريق الإمارات خلال جولة إيطاليا مايو الماضي، لكنه مصمم على العودة بأداء أقوى وبذل قصارى جهده مع الدراجين المتنافسين على التصنيف العام، ليحقق فوزاً لصالح فريق الإمارات.

وسينضم إلى آرو عدد من زملائه الذين يجمعون بين الخبرة والشباب، بمن فيهم ماتيو بونو ومانويل موري وأنس آيت العبدية وألكسندر ريابوشينكو وسيموني بيتيلي وبشيميسلاف نيميتس، ويقود الفريق المدربان برونو فيتشينو وباولو تيرالونغو.

وقال فابيو آرو: يسعدني أنني سأتمكن من ارتداء قميص فريق الإمارات وتعليق رقم السباق على ظهري من جديد، أرغب في العودة للمشاركة في السباقات مع التشكيلة، قررت مع الفريق إضافة جولة والونيا إلى أجندتي، وسأخوض السباق على مسارات مشابهة لمسارات سباقات الأردين الكلاسيكية، حيث سنواجه في كل يوم سباق سرعة ومسارات جبلية ومسافات تسلق قصيرة وحادة، واثق من أنني سأقدم أداء جيداً، وذلك سيكون مفيداً لأنني أتطلع إلى المشاركة في الجزء الثاني من هذا الموسم.

وتعد المرحلة الافتتاحية من هذه الجولة مستوية بالكامل، ولذلك ستشهد سباق سرعة قبيل خط النهاية، ويتمثل التحدي الحقيقي أمام الدراجين في قدرتهم على تشكيل مجموعات منفصلة في وقت مبكر على مسافات التسلق القصيرة والحادة في المراحل الثلاث التالية، ولاسيما في الثانية التي تتضمن ما لا يقل عن ثماني مسافات تسلق مصنفة.

وينطلق الدراجون في المرحلة الأخيرة على مسار يمتد على طول 187.5 كلم، ويتضمن أربع مسافات تسلق مصنفة، ويواجه الدراجون مسافة التسلق الأولى بعد 16 كلم فقط من انطلاق السباق، ويمكن أن يكون تأثيرها مهماً في تحديد الفائز في المرحلة والفائز في التصنيف العام.