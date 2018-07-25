الجزيرة يهزم رودا الهولندي بهدف أسانتي

تيجلين (الاتحاد)

فاز الجزيرة على فريق رودا جي سي المنتمي لدوري الدرجة الأولى الهولندي بهدف نظيف، في المباراة التي جرت بينهما بالمعسكر الخارجي في مدينة تيجلين الهولندية، استعداداً للموسم الجديد.

سجل هدف المباراة الوحيد الغاني إيرنست أسانتي من تمريرة بينية ماكرة للموهوب خلفان مبارك وضعته وجهاً لوجه في حالة انفراد مع الحارس في الدقيقة 27، فتقدم بها أسانتي بهدوء، وسجلها بقوة في الشباك لحظة خروج الحارس. ويعد هذا الفوز هو الثاني للجزيرة في معسكره الخارجي بعد الفوز الأول على فريق أي في في بثلاثية نظيفة، سجلها كل من أحمد ربيع، وأسانتي والبرازيلي رومارينهو.

حضر المباراة، الإيطالي البرتو زاكيروني مدرب منتخبنا الأول وطاقمه المساعد.

واعتمد المدير الفني للفريق مارسيل كايزر على تشكيلتين مختلفتين في شوطي المباراة، حيث دفع في البداية بعبد الرحمن العامري في حراسة المرمى، وكل من سالم راشد، وفارس جمعة، ومسلم فايز، وعبد الله رمضان في خط الدفاع، ومحمد جمال، وسيباستيان سياني، وايرنست اسانتي، وخلفان مبارك في خط الوسط، بالإضافة إلى كل من رومارينهو، وعلي مبخوت في خط الهجوم، وفقا لطريقة (4/ 4/ 2) التي يطبقها الجزيرة بشكل معتاد. وتفوق الجزيرة على منافسه في هذا الشوط، حيث ترجم أفضليته الفنية بهدف الوافد الجديد اسانتي.

وفي الشوط الثاني، دفع المدرب الهولندي بتشكيلة مختلفة ضمت عادل أبوبكر في حراسة المرمى، ومحمد فوزي، وسالم العيدي، وخليفة الحمادي، ومحمد العبدولي في خط الدفاع، ويعقوب الحوسني، ومحمد العطاس الذي لعب لأول مرة في مركز خط الوسط وأجاد فيه، وبدر الشبيبي، وأحمد محمود في خط الوسط، بالإضافة إلى كل من ليوناردو، وأحمد ربيع. ولم تتغير النتيجة في هذا الشوط بالرغم من أفضلية الجزيرة الهجومية، لتنتهي المباراة بفوز فخر أبوظبي بهدف اسانتي.