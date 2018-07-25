الشارقة يلتقي الكويت الكويتي

عماد النمر (الشارقة)

يلتقي اليوم الشارقة مع نظيره الكويت الكويتي في مباراة ودية هي الأولى للملك الشرقاوي، ضمن استعدادات الفريق بالمعسكر الخارجي له في مدينة دوسلدورف الألمانية، ويتطلع الشارقة إلى خلق التجانس بين اللاعبين والتعرف على قدراتهم خاصة السداسي المنضم إلى الفريق مؤخرا، وسيخوض الفريق ثاني تجاربه الودية الثلاثاء المقبل أمام أحد الفرق الألمانية من الدرجة الثانية، على أن يلتقي التعاون السعودي في الخامس من الشهر المقبل، ويختتم مبارياته الودية أمام أيندهوفن الهولندي في التاسع من الشهر القادم قبل أن يعود إلى الدولة لمواصلة فترة الإعداد.

على جانب آخر، أعلنت شركة نادي الشارقة لكرة القدم عن توزيع الحقائب الإدارية لمجلس الإدارة الذي عقد اجتماعه الأول برئاسة محسن مصبح، حيث تم اختيار محمد سعيد بوزنجال مشرفاً للفريق الأول لكرة القدم، وأحمد مبارك الجنيبي مديراً لشؤون احتراف اللاعبين، وإبراهيم صالح سمبيج مديراً للشؤون الإدارية والمالية، ورضا عباس مشرفاً للمراحل السنية.

كما عقدت إدارة الألعاب الجماعية بالنادي اجتماعها الأول، برئاسة محمد عبيد الحصان، وتم اختيار سعيد مطر فيروز نائباً لرئيس إدارة الألعاب الجماعية، وناجي ربيعة مبارك مشرفاً لكرة اليد، وعلي حسن الأميري مشرفاً لكرة السلة.