35 مليون دولار جوائز كأس دبي العالمي للخيول

دبي (الاتحاد)
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بزيادة الجائزة الماليّة للسباق الرئيسي على كأس دبي العالمي للخيول لتصبح 12 مليون دولار، بدلا من 10 ملايين دولار «ما يزيد على 44 مليون درهم»، بالإضافة إلى زيادة جوائز منافسات هذه الليلة ليصبح إجماليها 35 مليون دولار «بما يوازي نحو 129 مليون درهم» في النسخة 24.
كما أمر سموّه بزيادة إجمالية على جوائز سباقات مضمار ميدان بلغت 1.830.000 دولار «ما يوازي نحو 6.7 مليون درهم» على أن يبدأ تطبيقها في موسم سباقات 2018 – 2019.
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وتمت إضافة مليون دولار لسباق القوز للسرعة لمسافة 1200 متر للفئة الأولى «عشبي»، لتصبح قيمة إجمالي جوائزه المالية مليوني دولار برعاية عزيزي للتطوير العقاري.
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