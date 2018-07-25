35 مليون دولار جوائز كأس دبي العالمي للخيول

دبي (الاتحاد)

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بزيادة الجائزة الماليّة للسباق الرئيسي على كأس دبي العالمي للخيول لتصبح 12 مليون دولار، بدلا من 10 ملايين دولار «ما يزيد على 44 مليون درهم»، بالإضافة إلى زيادة جوائز منافسات هذه الليلة ليصبح إجماليها 35 مليون دولار «بما يوازي نحو 129 مليون درهم» في النسخة 24.

كما أمر سموّه بزيادة إجمالية على جوائز سباقات مضمار ميدان بلغت 1.830.000 دولار «ما يوازي نحو 6.7 مليون درهم» على أن يبدأ تطبيقها في موسم سباقات 2018 – 2019.

وتلقت 4 من السباقات في أمسية كأس دبي العالمي زيادة بلغت 500 ألف درهم لكل منهم، وهي ديربي الإمارات لمسافة 1900 متر للفئة الثانية المضمار الرملي، لتصبح قيمة جوائزه 2.5 دولار برعاية مجموعة سعيد ومحمد النابودة، وارتفعت جوائز سباق جودلفين مايل للفئة الثانية لمسافة 1600 متر، إلى 1.5 مليون دولار وهو برعاية مدينة محمد بن راشد، ورفعت قيمة جوائز سباق كأس دبي الذهبي للفئة الثانية «عشبي» إلى 1.5 مليون دولار برعاية الطاير للسيارات.

وتمت إضافة مليون دولار لسباق القوز للسرعة لمسافة 1200 متر للفئة الأولى «عشبي»، لتصبح قيمة إجمالي جوائزه المالية مليوني دولار برعاية عزيزي للتطوير العقاري.