«السباحة» يحدّث قوانين الغوص والإنقاذ

دبي (الاتحاد)

يعد اتحاد سباحة مذكرة خاصة بوضع القوانين واللوائح بالغوص والإنقاذ وتحديث اللوائح القديمة لطرحها على الجمعية العمومية القادمة للمصادقة عليها.

ويستعد الاتحاد حالياً لإطلاق برنامج وطني متكامل، بمشاركة وتعاون المؤسسات العاملة في مجال الغوص والإنقاذ وتنظيم الدورات التدريبية والتعليمية، واعتماد المنقذين الحاملين لرخص مزاولة المهنة في الإمارات، ومنح الرخص الجديدة بما يتماشى مع أسس ونظم الاتحاد.

وأكد سلطان السماحي رئيس اتحاد السباحة أن الاتحاد يستعد حالياً لتنظيم الدورات التدريبية والمسابقات والاختبارات الدورية لمدربي الإنقاذ ولمن يرغب في التواجد بهذا مجال الغوص والإنقاذ بالمستقبل، على مستوى التدريب أو التحكيم والدورات الخاصة بها.

وأوضح «الاتحاد نظم العديد من الدورات بالتعاون مع الجهات والشركات الخاصة، كما نظم العديد من الدورات الدولية، إضافة إلى التعاون مع نادي تراث الإمارات ومركز إعداد القادة، وكان لها صدى كبير على المستويين المحلي والعربي».

وأضاف: يسعى الاتحاد إلى اتساع قاعدة مجال الغوص والإنقاذ بتنظيم مثل هذه الدورات في مختلف إمارات الدولة لتعم الاستفادة على كل من يرغب في التواجد بهذا المجال.

ومن جانب آخر، حضر سلطان السماحي الأسبوع الماضي افتتاح المقر الجديد للاتحاد الدولي للسباحة في لوزان بسويسرا، والذي تضمن الاحتفال بمرور 110 أعوام على تأسيس «الفينا»، وذلك في حضور مجموعة كبيرة من رؤساء الاتحادات الدولية والإقليمية من مختلف دول العالم.