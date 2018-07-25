الوصل يوافق على تأجيل مباراة الاتحاد السعودي

معتز الشامي (دبي)

وافقت إدارة نادي الوصل على تأجيل مباراته في ذهاب، دور الـ32 من البطولة العربية أمام اتحاد جدة من 11 أغسطس المقبل إلى يوم 24 من الشهر نفسه، ويأتي ذلك حرصاً على متانة العلاقات بين الناديين لاسيما أن ستاد الجوهرة الذي سيستضيف المباراة لايزال يخضع لبعض الإصلاحات.

على الجانب الآخر، يجري البرازيلي ليما عملية جراحية في الغضروف الداخلي للركبة خلال الساعات القليلة المقبلة تحت إشراف طبيب نادي فلامينجو البرازيلي، ومن المنتظر أن يكون المهاجم البرازيلي في قمة الجاهزية لبدء الموسم مع الفهود، حيث أكد الطبيب البرازيلي أن ليما لن يحتاج لفترة تأهيل تزيد عن 20 يوماً ما يجعله قادرًا على اللحاق ببداية الدوري المقرر انطلاقه 30 أغسطس المقبل.

ويؤدي الفريق الأول تدريباته اليومية عبر المرحلة الثانية من معسكره الخارجي بنجاح بعد انتقاله إلى إسبانيا، حيث كان قد خاض تجربة أمام الفجيرة في ألمانيا، وفاز 2 -صفر، وتختتم المرحلة الثانية والأخيرة في إسبانيا مطلع أغسطس المقبل، ويخوض خلالها الوصل من مباراتين إلى ثلاث لتجهيز باقي عناصر الفريق.