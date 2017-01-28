«برومسينج رن» تهزم الذكور في بطولة «الراشدية»

دبي (الاتحاد)

سجلت خيول جودلفين خماسية نادرة، في السباقات الرئيسة التي أقيمت أمس الأول ضمن فعاليات الحفل الرابع لكرنفال كأس دبي العالمي بمضمار ميدان الذي تألف من 7 أشواط، بمشاركة 73 خيلاً، وبلغت القيمة الإجمالية لجوائزه المالية مليوناً و55 ألف دولار أميركي برعاية شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك)، حيث قام بتتويج الفائزين حمد الأحبابي ممثل آيبيك، وتسلم الشيوخ جمعة وراشد بن دلموك جوائز خيول جودلفين.

وتفوقت المهرة «برومسينج رن» لجودلفين وبإشراف سعيد بن سرور وبقيادة جيم كرولي على الذكور، في الشوط الرئيس على لقب بطولة الراشدية للفئة الثانية لمسافة 1800 متر (عشبي) البالغ إجمالي جوائزه المالية 200 ألف دولار، بمشاركة 7 خيول.

وجاء فوز البطلة البالغة من العمر 4 سنوات بفارق نصف طول عن «لايت ذي لايتس» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، فيما جاء في المركز الثالث «ايرنشو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسجل البطل 1:49:43 دقيقة.

ودافعت الفرس «فيري سبيشال» لجودلفين وبإشراف سعيد بن سرور، وبقيادة جيم كرولي «ثنائية لكليهما»، عن لقبها بنجاح على لقب سباق «كيب فيردي» «للفئة الثانية» المخصص للمهرات والأفراس الذي أقيم في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 200 ألف دولار، بعد أن قدمت عرضاً رائعاً خطفت به الأبصار.

واستطاعت الفرس القوية المنحدرة من نسل «لوب دي فيجا» قطع المسافة بزمن قدره 1:37:21 دقيقة متفوقة بفارق نصف طول عن «اوبال تيارا» للفيلي فولي وشركة سويت، وحلت في المركز الثالث «مفرحة» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم.

الجدير بالذكر أن الفوز الذي حققته «فيري سبيشال» جعلها أول خيل يحقق الفوز باللقب مرتين، ومنحت الانتصار الـ200 للمدرب العالمي سعيد بن سرور كأفضل نجاح في سيرة مدرب بتاريخ سباقات كرنفال كأس دبي العالمي. وقدم الجواد «فلاي آت داون» إلى جودلفين وبإشراف شارلي ابليباي وبقيادة مايكل بارزلونا عرضاً فاق التوقعات في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر على المضمار بطولة 2000 جنيز الإماراتي (تحضيري) البالغ إجمالي جوائزه المالية 100 ألف دولار. وتمكن البطل من خطف اللقب ببراعة، متفوقاً بفارق طول عن «كوزمو شارلي» لمزرعة كيدار وفرانكي اوكونور، فيما جاء في المركز الثالث «توب سكور» لجودلفين. وتمكن البطل البالغ من العمر 3 سنوات والمنحدر من نسل «ديسكريت كات» من قطع مسافة السباق في 1:24:48 دقيقة. وكسب الجواد «جولد تريل» لجودلفين وبإشراف شارلي ابيلباي الذي حقق ثنائية، لقب الشوط الثاني المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2410 أمتار تكافؤ «عشبي» على لقب «آبار العقارية» إحدى شركات ايبيك، البالغ إجمالي جوائزه المالية 175 ألف دولار. وتمكن الجواد الفائز من التفوق بفارق طول عن رفيق إسطبله «برايز موني» لجودلفين، فيما جاء ثالثاً «رمبرانت فان رين» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مسجلاً زمناً قدره 2:33:52 دقيقة. وسجل الجواد «بكارات» لجودلفين الفوز ببراعة، حين نال لقب الشوط السابع والختامي لمسافة 1200 متر على لقب بوريالس البالغ إجمالي جوائزه المالية 175 ألف دولار «عشبي»، بإشراف شارلي ابيلباي الذي حقق «هاتريك» بقيادة آدم كيربي.

وتميز السباق بالإثارة والتشويق في المراحل النهائية والتي حسمها «بكارات» المنحدر من نسل «دتش آرت» بفارق عنق عن رفيق إسطبله «جنجل كات»، فيما جاء في المركز الثالث «فاينال فنتشر» لمزرعة تيلوز، وقطع البطل المسافة في 1:09:48 دقيقة.