مصر: أحكام متفاوتة بالسجن بحق متهمين بقضية مقتل مشجعي الزمالك

القاهرة (وكالات)

أصدرت محكمة مصرية أمس، أحكاماً بالسجن المؤبد والمشدد والحبس في قضية أحداث العنف والشغب التي وقعت على خلفية مباراة كرة القدم باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة في شهر فبراير 2015، ما أسفر عن مقتل 22 مشجعاً. وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار صلاح محجوب بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً مع تغريمهما مبلغاً وقدره 20 ألف جنيه ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة العقوبة. كما قضت المحكمة بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمهم 10 آلاف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات عقب انتهاء مدة العقوبة.

كما أصدرت المحكمة قراراً بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومعاقبة متهم بالحبس لمدة عامين اثنين مع تبرئة متهمين اثنين مما هو منسوب إليهما من اتهامات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة للنظر فيها والفصل فيها. يذكر أن قاضي التحقيق المنتدب لإعادة التحقيق في وقائع القضية المستشار وجدي عبدالمنعم قد انتهى من المذكرة التي أعدها في ختام التحقيقات التي باشرها بإحالة ذات المتهمين الذين سبق وأن حققت معهم النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات وانتفاء وعدم وجود أية شبهة جنائية من قبل رجال الشرطة الذين تولوا عملية تأمين سير المباراة بين ناديي الزمالك وانبي ومسؤولي استاد الدفاع الجوي وكذلك مسؤولي نادي الزمالك.

وسبق للنائب العام الراحل المستشار هشام بركات أن أمر باحالة 16 متهما إلى المحاكم الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة. وأسندت النيابة الى المتهمين ارتكابهم لجرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة وإحراز مواد مفرقعة.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين من رابطة مشجعي نادي الزمالك وآخرين مجهولين تجمعوا عند بوابات استاد الدفاع الجوي قبل بدء المباراة بين ناديهم ونادي انبي واستعملوا القوة والعنف مع قوات الشرطة المكلفة بتأمين المكان لبلوغ مقصدهم وألقوا صوبهم الألعاب النارية ورددوا عبارات مسيئة لسلطات الدولة.

وأوضحت التحقيقات في هذا الإطار أن نشاطهم الإجرامي أسفر عن إصابة بعض ضباط وأفراد الشرطة وحرق إحدى سيارات الشرطة وإتلاف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، مما حدا بقوات الشرطة إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وإثر ذلك شاعت حالة من الفوضى، وتكدس أعداد من المشجعين في محاولة دخول الاستاد، وتدافعوا بقوة ونتج عن ذلك وفاة البعض وإصابة آخرين.