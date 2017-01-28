«التبر 1» بطل القوارب الخشبية السريعة

دبي (الاتحاد)

توج القارب «التبر 1» بقيادة جمعة سيف سلطان المهيري وأحمد علي جابر الهاملي بطلاً لسباق دبي للقوارب الخشبية السريعة «الجولة الأولى من بطولة الإمارات»، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أمس بالميناء السياحي.

وشارك في السباق 21 قارباً، وأكد القارب «التبر 1» تفوقه بعدما توج باللقب الموسم الماضي، وحل في المركز الثاني «الحاج مارين 55» بقيادة الشقيقين حسن ومحمد علي الشامسي، وحل في الترتيب الثالث القارب الكويتي «رهيب 16» بقيادة الشقيقين خالد وعبدالله سالم بوربيع، وجاء في المركز الرابع القارب «التبر 2» بقيادة المخضرم راشد سهيل المهيري وسالم أبو عفراء، وذهب المركز الخامس إلى القارب «ناس 10» بقيادة سعيد عبيد القامة وأحمد محمد السويدي.

وجرت عقب نهاية السباق مراسم تتويج أصحاب المراكز الخمسة الأولى بحضور علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة النادي ومحمد عبدالله حارب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي وهزيم محمد القمزي مشرف عام السباق والرائد علي عبدالله القصيب النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي.

من جانبه، أكد علي ناصر بالحبالة أن السباق حقق نجاحاً كبيراً تمثل في المشاركة الكبيرة التي وصلت إلى 21 قارباً ومرور السباق المثير دون مشاكل أو عقبات أدت إلى توقفه في مدة زمنية وصلت إلى 34:34:75 دقيقة.

وأشاد بالحبالة بالتعاون الكبير الذي تم من أجل إنجاح السباق بين اللجنة المنظمة للحدث والشركاء الدائمين في إنجاح الأحداث والسباقات وفي مقدمتهم القيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي ومجموعة نخيل البحرية وسلطة دبي الملاحية وهيلي دبي ومؤسسة سكاي دايف دبي وقناة دبي الرياضية وقناة ياس، مثمناً التعاون اللافت من قبل المتسابقين المشاركين.

وقال: «العدد الكبير للقوارب المشاركة يعكس مدي الاهتمام الذي تحظي به الرياضة وإقبال الشباب المتواصل»، مؤكداً تواصل دعم النادي لإنجاح مثل هذه الأحداث والبطولات خاصة أن البطولة أضحت تجمعاً خليجياً بامتياز يجمع أبناء المنطقة نحو هدف واحد، حيث شارك الفريق الكويتي بستة قوارب من أصل 21 قارباً شاركت في الحدث إضافة إلى متسابق بحريني وآخر من سلطنة عمان.