«البنتاجون»: 17 قتيلاً من «داعش» بغارة أميركية في ليبيا

واشنطن، طرابلس (وكالات)

أعلنت القيادة الأميركية في أفريقيا في بيان، أن الجيش الأميركي شن يوم الجمعة الماضي 6 ضربات دقيقة في ليبيا استهدفت تنظيم «داعش» وأسفرت عن مقتل 17 من مقاتليه. وأوضح البيان أن القصف استهدف معسكراً للتنظيم الإرهابي يبعد حوالي 240 كلم جنوب شرق مدينة سرت، وكانوا يستخدمونه لتنفيذ عمليات داخل ليبيا وخارجها ولتخزين السلاح.

وهذه الضربات هي الأولى التي تعلن عنها واشنطن في ليبيا منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة في 20 يناير. وكانت ضربات أميركية استهدفت ليبيا قبل بضعة أيام من انتهاء ولاية باراك أوباما، واستهدفت منطقة سرت، وأسفرت عن مقتل أكثر من 80 عنصراً من التنظيم، بحسب «البنتاجون». وأضافت القيادة الأميركية في بيانها «في وقت أحرزت ليبيا تقدماً ملحوظاً ضد تنظيم داعش، خصوصاً عبر طرد مقاتليه من سرت العام الفائت، حاول الإرهابيون استغلال انعدام الاستقرار ليلجأوا إلى بعض مناطق البلاد.

ولو لم نبدِ اهتماماً بهذا الأمر لأتاح ذلك لهذه المنظمة الإرهابية العنيفة التخطيط لاعتداءات على أميركا وحلفائنا وعلى المصالح الأميركية في العالم».

إلى ذلك، أصدرت غرفة عمليات محاربة تنظيم «داعش» بصبراتة بياناً أمس، نفت فيه استعانتها بأنصار النظام السابق في قتالها ضد المجموعات المسلحة، كما تعهدت عدم الانتقام من أبناء قبيلة الدبابشة.