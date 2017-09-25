الجبير: زيارة خادم الحرمين إلى روسيا ستكون تاريخية

أبوظبي، الرياض (الاتحاد، وكالات)

اعتبر معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن احتفالات اليوم الوطني في السعودية مناسبة سعيدة، متمنياً للمملكة دوام الرخاء والاستقرار. وقال معاليه في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع تويتر «مظاهر احتفالات السعودية باليوم الوطني بهيجة وسعيدة، ندعو أن تستمر أفراح السعوديين، ونتمنى للشقيق الأهم دوام الرخاء والاستقرار والتقدم».

إلى ذلك، قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا، ستكون زيارة تاريخية. وصرح الجبير لوكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء، بأن موسكو والرياض تعملان بشكل وثيق في مجال مكافحة الإرهاب، ولديهما موقف متشابه من المشاكل الإقليمية والدولية. وتابع وزير الخارجية السعودي: «نعمل بشكل وثيق للغاية في مجال الأمن لمكافحة التطرف والإرهاب، ولدينا رؤية متشابهة للمشاكل والتحديات الموجودة في المنطقة والعالم، ويسعى كلا البلدين للتسوية السلمية للنزاع في سوريا على أساس بيان جنيف وقرار 2254 للأمم المتحدة». وأشار الوزير إلى أن البلدين يأملان أيضاً بتسوية الأزمة اليمنية على أساس قرار 2216، كما يؤيدان إنشاء دولة فلسطينية في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.