تراجع مؤشر الثقة في مناخ الأعمال بألمانيا

برلين (د ب أ)

أظهرت بيانات نُشرت أمس، تراجع الثقة في مناخ الأعمال بألمانيا إلى أدنى مستوى منذ مارس 2017 وسط مخاوف بشأن مستقبل أكبر اقتصاد في أوروبا، والتهديد بتسارع الحرب التجارية العالمية.

وأعلن معهد «إيفو» للأبحاث الاقتصادية، ومقره ميونخ، أمس، أن مؤشره للثقة في مناخ الأعمال تراجع إلى 101.7 نقطة في يوليو مقابل 101.8 نقطة في يونيو بعد تراجع مستمر منذ بداية العام.

وتعد قراءة المؤشر التي تعتمد على آراء نحو 7 آلاف من مسؤولي الشركات، لهذا الشهر أعلى قليلاً من ما توقعه المحللون بأن تكون قراءته 101.5 نقطة. وقال رئيس المعهد كليمنس فوست، إن «الاقتصاد الألماني مستمر في النمو، ولكن بوتيرة أبطأ».

يأتي نشر تقرير المعهد في وقت عزز فيه الاتحاد الأوروبي الجهود لمواجهة تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم على واردات السيارات الأوروبية.