يلدريم: الاستفتاء باطل ولن نقبل بكيان جديد على حدودنا

أنقرة (وكالات)
قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس، إن استفتاء الإقليم الكردي المزمع إجراؤه في شمال العراق اليوم الاثنين، لن يحل أي مشكلة الإقليم، بل سيفاقم الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، وأعلن رفضه واعتبره «باطلاً».
وقال يلدريم إن الاستفتاء لن يحل أي مشكلة للإقليم، بل سيؤدي إلى تفاقم الفوضى وعدم الاستقرار، مؤكداً أنه «غير قانوني، ولاغ وباطل».
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وفي السياق ذاته، اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإيراني حسن روحاني باتصال هاتفي أمس، على أن الاستفتاء سيؤدي إلى حدوث فوضى في المنطقة. وأكدا «أهمية وحدة أراضي العراق».
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