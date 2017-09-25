يلدريم: الاستفتاء باطل ولن نقبل بكيان جديد على حدودنا

أنقرة (وكالات)

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس، إن استفتاء الإقليم الكردي المزمع إجراؤه في شمال العراق اليوم الاثنين، لن يحل أي مشكلة الإقليم، بل سيفاقم الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، وأعلن رفضه واعتبره «باطلاً».

وقال يلدريم إن الاستفتاء لن يحل أي مشكلة للإقليم، بل سيؤدي إلى تفاقم الفوضى وعدم الاستقرار، مؤكداً أنه «غير قانوني، ولاغ وباطل».

واتهم إقليم كردستان باستغلال «فراغ السلطة» في المنطقة في خضم القتال الجاري ضد تنظيم «داعش» وحزب العمال الكردستاني المحظور. وقال «سنحاسب أولئك الذين يصرون على ارتكاب هذا الخطأ، وتركيا لن ترحب أبدا بأي كيان جديد على حدودها الجنوبية».

وفي السياق ذاته، اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإيراني حسن روحاني باتصال هاتفي أمس، على أن الاستفتاء سيؤدي إلى حدوث فوضى في المنطقة. وأكدا «أهمية وحدة أراضي العراق».

بينما واصل الجيش التركي مناوراته العسكرية في قضاء سبلوبي بولاية شرناق الحدودية مع العراق، لليوم السابع على التوالي. وتلقى الجنود تدريبات عسكرية على كشف الألغام، وخلق مسارات آمنة للمركبات العسكرية، بينما انضمت وحدات عسكرية جديدة للمناورات.