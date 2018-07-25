الصين ضمن أكثر 20 اقتصاداً مبتكراً

حسونة الطيب (أبوظبي)

أدرج مؤشر الابتكار العالمي 2018، الصين على قائمة أكثر 20 اقتصاداً مبتكراً في العالم، وذلك للمرة الأولى، في الوقت الذي خرجت فيه أميركا من قائمة الدول الـ 5 الأولى، وفقاً لتقرير نشرته مؤخراً المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة.

وصنف مؤشر الابتكار العالمي، سويسرا في المرتبة الأولى، تليها هولندا ثم السويد والمملكة المتحدة وسنغافورة، فيما تراجعت أميركا من المرتبة الرابعة العام الماضي، إلى السادسة هذا العام، لتقفز الصين من المرتبة 22 إلى الـ 17، بحسب صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست».

وأكد فرانسيس جوري، مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية، أن «التقدم السريع الذي تحرزه الصين، يعد توجهاً استراتيجياً يهدف لإيجاد قوة متميزة من الابتكار وتحويل القاعدة البنيوية للاقتصاد لصناعات مكثفة، وأكثر معرفة، للمحافظة على الميزة التنافسية التي تمتلكها البلاد».

وفي نسخته الـ11، يصنف المؤشر 126 اقتصاداً، اعتماداً على 80 مؤشراً، وتعمل على رعاية المؤشر، عدد من المنظمات والمؤسسات التي تشمل، المنظمة العالمية للملكية الفكرية وكلية «إس سي جونسون» للأعمال في نيويورك ومعهد «إنسياد» الفرنسي في فرنسا وأبوظبي وسنغافورة. وورد في تقرير المؤشر، أن براعة الصين الفائقة في الابتكار، أصبحت واضحة للغاية في مجالات عديدة، وقال التقرير، «يمكن القول وبالقيم المطلقة، في مجال مصروفات البحوث والتطوير وعدد الباحثين وبراءات الاختراع والمطبوعات، إن الصين تحل في الترتيب الأول أو الثاني في العالم، مع أحجام إنفاق تطغى على معظم الاقتصادات ذات الدخل العالي». وأوضح التقرير أيضاً، أن التقدم السريع الذي أحرزته الصين في التصنيف على مدار السنوات القليلة الماضية، كان مذهلاً، ومهد الطريق أمام اقتصادات الدخل المتوسط الأخرى.