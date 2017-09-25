دعوى قضائية ضد معصوم بسبب الاستفتاء

بغداد، أربيل (الاتحاد)
تسلمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمس، أول دعوى قضائية ضد الرئيس العراقي فؤاد معصوم لانتهاكه الدستور حسب المدعين بشأن قضية الاستفتاء في إقليم كردستان العراق.
وقال أمير الدعمي المحامي والخبير القانوني بشؤون الدستور وهو أحد المدعين على معصوم «أقمنا دعوانا أمام المحكمة الاتحادية ضد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بما ورد فيها من دفوع قانونية لانتهاكه الدستور والحنث باليمين، بعدما وقف موقف المتفرج من الاستفتاء المزمع إجراؤه من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني».
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وأكدت مصادر سياسية رفيعة في أربيل وصول أكثر من 50 نائباً ومسؤولاً بمنصب وكيل وزير ومدير عام من الأكراد من بغداد للمشاركة في الاستفتاء، بينهم مسؤولون أمنيون وبمناصب رفيعة.
على صعيد آخر، كشف مصدر من كتلة التغيير الكردية المعارضة ومن اللجنة البرلمانية داخل البرلمان العراقي، أن نسبة الأكراد وتسليح البيشمركة في موازنة 2018 ستحدد خلال الشهر المقبل، واستبعد إلغاء استفتاء إقليم كردستان. وقال إن «نسبة الإقليم وتسليح البيشمركة من موازنة عام 2018 ستحدد خلال شهر أكتوبر المقبل، ولكن بعد الـ24 ساعة المقبلة سيتم تحديد مصير الأكراد من هذه الموازنة».