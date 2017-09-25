دعوى قضائية ضد معصوم بسبب الاستفتاء

بغداد، أربيل (الاتحاد)

تسلمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمس، أول دعوى قضائية ضد الرئيس العراقي فؤاد معصوم لانتهاكه الدستور حسب المدعين بشأن قضية الاستفتاء في إقليم كردستان العراق.

وقال أمير الدعمي المحامي والخبير القانوني بشؤون الدستور وهو أحد المدعين على معصوم «أقمنا دعوانا أمام المحكمة الاتحادية ضد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بما ورد فيها من دفوع قانونية لانتهاكه الدستور والحنث باليمين، بعدما وقف موقف المتفرج من الاستفتاء المزمع إجراؤه من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني».

وأكد لـ«الاتحاد» أن «المحكمة الاتحادية العليا قد تسلمت الدعوى وأخذت الدعوى مجراها»، مشيراً إلى أن المحكمة الاتحادية أرسلت نسخة من عريضة الدعوى إلى رئيس الجمهورية للرد عليها، على أن تحدد موعداً للمرافعة». وأكد أن رئيس الجمهورية قد يواجه توصية من المحكمة الاتحادية إلى مجلس النواب، بإقالته لانتهاكه للدستور والحنث باليمين، خصوصاً بعد التصريحات لمستشارة الرئيس شيرين محمد معصوم وهي ابنته والتي أهانت المنصب الذي يتولاه والدها. وتوقع الدعمي أن يقال معصوم، والنواب الأكراد الذين تركوا بغداد وتوجهوا للإقليم للمشاركة بالاستفتاء، باعتبارهم لم يحافظوا على وحدة العراق وحنثوا باليمين الدستورية.

وأكدت مصادر سياسية رفيعة في أربيل وصول أكثر من 50 نائباً ومسؤولاً بمنصب وكيل وزير ومدير عام من الأكراد من بغداد للمشاركة في الاستفتاء، بينهم مسؤولون أمنيون وبمناصب رفيعة.

على صعيد آخر، كشف مصدر من كتلة التغيير الكردية المعارضة ومن اللجنة البرلمانية داخل البرلمان العراقي، أن نسبة الأكراد وتسليح البيشمركة في موازنة 2018 ستحدد خلال الشهر المقبل، واستبعد إلغاء استفتاء إقليم كردستان. وقال إن «نسبة الإقليم وتسليح البيشمركة من موازنة عام 2018 ستحدد خلال شهر أكتوبر المقبل، ولكن بعد الـ24 ساعة المقبلة سيتم تحديد مصير الأكراد من هذه الموازنة».