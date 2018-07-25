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المشككون ينكرون نظرية الاحترار العالمي والشركات تراهن على الطاقة النظيفة

الرأسمالية تحل مشكلة المناخ
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تاريخ النشر: الخميس 26 يوليو 2018

بقلم: فريد كروب سويا

بنى العلم والرأسمالية العالم الحديث، لكن عبر الطيف السياسي، يتعرض كلاهما للهجوم، وإذا أردنا حل أكبر التحديات التي تواجهنا، بما في ذلك تغير المناخ، يجب علينا نشر قوة العلم والرأسمالية في أنحاء العالم.

ويؤكد أفضل بحث متاح وجود تغيّر مناخي من صنع الإنسان، ويثبت كذلك، مساهمة البشر في تسريع وتيرة الاحترار العالمي.

وكانت توقعات العلماء الخاصة بارتفاع درجة الحرارة دقيقة إلى حد كبير.

وخلال العقود الثلاثة الماضية، منذ أن حذر جيمس هانسن، عالم المناخ بوكالة «ناسا»، الكونجرس للمرة الأولى من أن الاحترار العالمي قد بدأ، ضخت الولايات المتحدة ودول أخرى مليارات الأطنان من ثاني أكسيد الكربون والميثان إلى الغلاف الجوي، واستمرت درجة حرارة الكوكب في التصاعد.

وتنبأت معظم دراسات المناخ التي صدرت في منتصف القرن العشرين بارتفاع درجات الحرارة في العالم بمتوسط درجة مئوية واحدة فقط بحلول عام 2016. وقد ثبتت صحة هذه التوقعات بالفعل. ... المزيد
     
 

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