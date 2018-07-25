الرأسمالية تحل مشكلة المناخ

بقلم: فريد كروب سويا

بنى العلم والرأسمالية العالم الحديث، لكن عبر الطيف السياسي، يتعرض كلاهما للهجوم، وإذا أردنا حل أكبر التحديات التي تواجهنا، بما في ذلك تغير المناخ، يجب علينا نشر قوة العلم والرأسمالية في أنحاء العالم.

ويؤكد أفضل بحث متاح وجود تغيّر مناخي من صنع الإنسان، ويثبت كذلك، مساهمة البشر في تسريع وتيرة الاحترار العالمي.

وكانت توقعات العلماء الخاصة بارتفاع درجة الحرارة دقيقة إلى حد كبير.

وخلال العقود الثلاثة الماضية، منذ أن حذر جيمس هانسن، عالم المناخ بوكالة «ناسا»، الكونجرس للمرة الأولى من أن الاحترار العالمي قد بدأ، ضخت الولايات المتحدة ودول أخرى مليارات الأطنان من ثاني أكسيد الكربون والميثان إلى الغلاف الجوي، واستمرت درجة حرارة الكوكب في التصاعد.