سياسيون وباحثون أكراد لـ «الاتحاد»: الاستفتاء سيشعل الحرب

بغداد، إقليم كردستان (الاتحاد)

رأى قادة وسياسيون أكراد أمس، أن إجراء الاستفتاء قد يشعل فتيل الحرب في المناطق المتنازع عليها، مؤكداً أن الكرد يشعرون بالإحباط نتيجة تخلي العالم عنهم لأول مرة منذ سنة 1975، وسط تضارب الآراء التي تقصتها «الاتحاد» في الشارع السياسي والشعبي الكردي بالإقليم.

وقال فريد أسسرد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني لـ«الاتحاد»، إن الكرد يشعرون بأنها «المرة الأولى التي تخلى فيها العالم عنهم منذ سنة 1975»، مؤكداً أن هنالك «بوناً شاسعاً في المواقف الدولية الحالية مقارنة بالاندفاع العالمي لتأييد الكرد عام 1991، مما أدى إلى شعور عام بالإحباط لدى المواطن العادي، خصوصاً أنها المرة الأولى التي يفصح فيها الكرد عن رغبتهم بالحصول على حقوقهم وتغيير الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط».

وبشأن السيناريوهات المحتملة، ذكر أن أولها يتمثل بـ«إجراء الاستفتاء، مما سيزيد التوتر مع بغداد وينعكس سلباً على الوضع في المناطق المتنازع عليها، من خانقين مروراً بطوزخورماتو وكركوك حتى مخمور وسنجار، مع ترجيح احتمال نزاع مسلح فيها».

وبين أن السيناريو الثاني يتمثل بـ «إدراك القيادة الكردية أنها وصلت إلى حافة الهاوية، مما يضطرها القبول بالمقترحات الدولية وخوض جولة جديدة مع بغداد بضمانات دولية». وتابع أن التصعيد «لا يخدم الحوار وقد يعرقل التوصل لأي اتفاق».