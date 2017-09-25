الإمارات تؤكد دعمها وضع حلول ناجحة للقضايا العالمية والإقليمية

نيويورك (وام)

جددت الإمارات العربية المتحدة أمس التأكيد على التزامها بمبادئ الأمم المتحدة وإيمانها المستمر بالدبلوماسية متعددة الجوانب، ودورها في تشكيل ووضع الحلول الناجحة للقضايا العالمية والإقليمية بالتعاون مع الشركاء في المنظمة الدولية. وأعلنت من جهة ثانية عن تقديم حزمتين من مساهمات الدعم المالي للأمم المتحدة، الأولى بقيمة 15 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا» لإعانتها على تنفيذ برامجها الأساسية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، والثانية مماثلة بقيمة 15 مليون دولار ستخصص لدعم أنشطة هيئة الأمم المتحدة للمرأة على مدى الثلاث سنوات المقبلة.

فقد شهد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس الأول حفل وضع حجر الأساس لإنشاء مبنى البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة الجديد في نيويورك بحضور كل من معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ولانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة والدبلوماسيين الأجانب وكبار ممثلي حكومة الولايات المتحدة ومدينة نيويورك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد خلال حضوره الحفل أن مبنى البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة الجديد يعد امتدادا فعليا لالتزام دولة الإمارات الطويل والممتد لعقود بمبادئ الأمم المتحدة وإيمانها المستمر بالدبلوماسية متعددة الجوانب. وقال سموه إن دولة الإمارات بوصفها عضوا نشطا وفعالا في الأمم المتحدة منذ تأسيسها لا تزال ملتزمة بالقيام بدورها في تشكيل ووضع الحلول الناجحة للقضايا العالمية والإقليمية بالتعاون مع شركائنا في الأمم المتحدة.

من جانبه، أكد معالي الدكتور سلطان الجابر على أن المبنى الجديد لبعثة الدولة في نيويورك يعكس إرث الدولة والهوية الوطنية والثقافية، كما أنه يجدد الالتزام المستمر للدولة بمواصلة العمل لتحقيق التقدم وازدهار الإنسانية في المجالات كافة. وقال إنه تماشيا مع النهج الحكيم للقيادة الرشيدة للدولة والساعي إلى الانفتاح ومد جسور التواصل والتعاون على كافة الأصعدة الإقليمية والدولية فإن دولة الإمارات التي يقيم فيها ما يزيد على 200 جنسية تقدم اليوم نموذجا حيا للفوائد الإيجابية التي يحققها هذا النهج. وجدد الثقة بأن هذا المبنى الجديد في نيويورك سيسهم في استمرار رسالة التعاون البناء والشراكة الاستراتيجية مع المجتمع الدولي.