7.6 مليار دولار إيرادات قطاع الضيافة في الإمارات بحلول 2022

حسام عبدالنبي (دبي)
يسجل قطاع الضيافة في دولة الإمارات نمواً بنسبة 8.5% خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 7.6 مليار دولار بحلول عام 2022، حسب تقرير أصدرته «ألبن كابيتال»، بنك الاستشارات المصرفية والاستثمارية ومقره في مركز دبي المالي العالمي، متوقعاً أن تزداد حصة الإمارات من حجم قطاع الضيافة الخليجي إلى 23.4% في 2022، مدفوعة بالمعروض الكبير من الغرف الفندقية، إلى جانب استضافة معرض إكسبو الدولي 2020، الذي يتوقع أن يستقطب أكثر من 20 مليون زائر.
وقال تقرير قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي، إنه من المتوقع أن ينمو عدد السياح الدوليين القادمين إلى الإمارات بنسبة 4.3 % سنوياً إلى 25.5 مليون زائر بحلول 2022، فيما يشهد المعروض الفندقي نمواً بنسبة 6% ليبلغ 183.718 غرفة فندقية، حتى عام 2022، مرجحاً أن يشهد متوسط سعر الغرفة اليومي في الإمارات نمواً نسبته 1.3 % إلى 149 دولاراً حتى 2022، في حين يتوقع أن تنمو إيرادات الغرفة المتاحة من الفنادق والشقق الفندقية بمعدل سنوي مركب نسبته 2.1 % إلى 116 دولاراً بحلول العام ذاته.
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وقالت سمينا أحمد، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال» إنه من المتوقع أن يكتسب قطاع الضيافة الخليجي، والذي كان تحت ضغط كبير في السنوات الأخيرة، زخماً إيجابياً في ظل انتعاش أسعار النفط والتحضير للأحداث الضخمة ونمو التدفقات السياحية، فضلاً عن المبادرات التنظيمية الإيجابية وزيادة الإنفاق الحكومي والاستثمارات في مشاريع الضيافة والسياحة، مشيرة إلى أن الدول الخليجية وضعت استراتيجيات واضحة المعالم لترسيخ مكانتها كوجهات مفضلة للسفر، وهي تقوم باستثمارات ضخمة بهدف تطوير البنية التحتية لقطاعي الضيافة والسياحة بما في ذلك توسيع المطارات لزيادة الطاقة الاستيعابية للأعداد الكبيرة المتوقعة من الزوار.
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وقال إن قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون يمر بمرحلة تحولات كبرى، حيث يتهيأ القطاع لاستقبال التدفقات الضخمة من السياح لحضور الأحداث الضخمة، مؤكداً أنه في ظل توقعات النمو الإيجابية لاقتصادات الدول الخليجية ولقطاع الضيافة الخليجي، فإننا نتوقع تحسناً ملحوظاً في إجمالي إيرادات القطاع.