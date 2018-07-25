دائرة الطاقة تمنح «براكة الأولى» ترخيص إنتاج الكهرباء بالطاقة السلمية النووية

أبوظبي (الاتحاد)

منحت دائرة الطاقة في أبوظبي شركة «براكة الأولى» للطاقة، المملوكة بالشراكة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو»، رخصة إنتاج الطاقة الكهربائية التي تعد شرطاً تنظيمياً أساسياً قبل البدء بمرحلة تشغيل محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وتتولى دائرة الطاقة مسؤولية تخطيط وتحديد توجّهات قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي مسترشدة بالرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة ورؤية أبوظبي 2030 والتي تهدف إلى بناء اقتصاد آمن ومستدام.

وتعد رخصة إنتاج الكهرباء من دائرة الطاقة في أبوظبي خطوة أساسية هامة تسبق تمكين شركة نواة للطاقة الذراع التشغيلي للمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمملوكة بالشراكة بين المؤسسة وشركة كيبكو من الحصول على رخصة تشغيل محطات الطاقة النووية السلمية من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وتقدمت شركة براكة الأولى بطلب الترخيص للدائرة والتي قامت بدورها بمراجعة وتقييم وتحليل الطلب فنياً ومالياً وتقنياً وقانونياً والذي أكد اجتياز ثم منحت «براكة الأولى» الترخيص بعد اجتيازها كافة المتطلبات اللازمة لذلك.