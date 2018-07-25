«الكرْكند».. قدرة لانهائية على تضليل الذات

أمين صالح

يورغوس لانثيموس (من مواليد 1973 في أثينا)، درس في معهد السينما بأثينا. بدأ مسيرته الفنية مخرجاً لاستعراضات راقصة بالفيديو، وإعلانات تلفزيونية، وفيديوهات موسيقية، وأفلام قصيرة، ومسرحيات تجريبية. أول أفلامه الدرامية كان عملاً تجريبياً بعنوان Kinetta (2005) ولقي ترحيباً في عدد من المهرجانات. فيلمه الثاني Dogtooth (2009) حاز جائزة أفضل فيلم في مهرجان ستوكهولم، كما حصل على جائزة في مهرجان كان، وفرض اسم لانثيموس في المشهد السينمائي العالمي. فيلمه التالي Alps (2011) نال جائزة أفضل سيناريو في مهرجان فينيسيا.

في هذين الفيلمين تحرّى لانثيموس ثيمات الحميمية والارتباط ضمن نماذج اجتماعية تؤسس علاقات إنسانية. في Dogtooth قدّم هجاءً حافلاً بالدعابة السوداء عن الحماية المفرطة التي يحيط بها الآباء والأمهات أبناءهم، ويشيّدون حولهم حصناً من الروايات الهادفة إلى منع الأطفال والمراهقين من مغادرة الحضن الآمن الذي يوفّره البيت. وفي Alps نرى شركة صغيرة تؤجّر موظفيها ليحلّوا محل الأحباب المفقودين لسبب ما، فيجد فيهم المستأجر تعويضاً مادياً ومعنوياً.

بعد ذلك، انتقل لانثيموس إلى إنجلترا ليستقر فيها ويخرج فيلمه الرابع عام 2015 بعنوان the lobster «الكرْكند» ( يسمى أيضاً هذا النوع من القشريات البحرية الكبيرة عربياً بجراد البحر أو الإستاكوزا أو أم الربيان)، وهو فيلم ناطق باللغة الإنجليزية، والذي يمزج دراما اللامعقول والحالة السوريالية والدعابة السوداء والفنتازيا والغرابة والنقد أو الهجاء الاجتماعي بشأن العلاقات المعاصرة. الفيلم حاز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان. بهذه الأفلام اكتسب لانثيموس سمعة طيبة كواحد من الأصوات المهمة في السينما اليونانية والأوروبية المعاصرة.

لقد اعتاد يورغوس أن يكتب أعماله مع صديقه كاتب السيناريو اليوناني إفثيميس فيليبو. مصدر فيلم «الكركند» نشأ من خلال الرصد والنقاش بين الاثنين بشأن الحياة والناس، العلاقات والسلوك. الفيلم يريد أن يقول إن البشر في طريقهم لفقدان القدرة على إقامة صلات حقيقية وذات معنى بين بعضهم البعض. إنه يتناول القلق الإنساني بشأن الحب، العلاقات، الانسجام، والعزلة.

يقول لانثيموس: «إنه عن الأفراد حين يكونون متزوجين، أو عزّاباً، أو واقعين في الحب، أو غير واقعين في الحب. إنه عن العلاقات الإنسانية. لقد حاولنا أن نقدّم تصويراً صادقاً. الطريقة التي بها نرى ونستكشف هي ليست إيجابية ولا سلبية».