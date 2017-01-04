معرض لبيكاسو في الذكرى الثمانين للوحته «جرنيكا» بمدريد

مدريد (أ ف ب)

يستضيف متحف رينا صوفيا في مدريد اعتباراً من أبريل المقبل، معرضاً كبيراً للوحات الرسام بابلو بيكاسو احتفالاً بالذكرى السنوية الثمانين للوحته الشهيرة «جرنيكا»، التي استحالت رمزاً عالمياً لوحشية الحروب.

يحمل هذا المعرض عنوان «الطريق الى جرنيكا»، ويقام بين الرابع من أبريل والرابع من سبتمبر المقبلين في العاصمة الإسبانية.

وقال المتحف في بيان نشر أمس «سيكون معرضاً كبيراً للاحتفال بالذكرى السنوية الثمانين لإنجاز لوحة جرنيكا على يد بابلو رويث بيكاسو وذكرى مرور 25 عاما على وصول هذه اللوحة إلى متحف رينا صوفيا».

وأوضح المتحف أن هذا المعرض سيكون مناسبة «لتأمل ما يقرب من 150 تحفة فنية للفنان مصدرها صناديق تابعة لمجموعة المتحف، وأكثر من 30 مؤسسة من العالم أجمع».

وتعتبر جرنيكا من أهم أعمال بيكاسو المولود في إسبانيا عام 1881، الذي توفي في فرنسا عام 1973 عن 91 عاماً.

وقد رسم بيكاسو لوحة جرنيكا سنة 1937 في باريس خلال الحرب الأهلية الإسبانية (1936 - 1939) تنديداً بقصف الطيران الحربي النازي لقرية جرنيكا في إقليم الباسك. ولم تعد اللوحة إلى إسبانيا سوى عام 1981. يذكر أن متحف رينا صوفيا استقبل العام الماضي أكثر من 3,6 مليون زائر.