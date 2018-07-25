علوم مزيّفة.. وعلماء مزيّفون

د. خزعل الماجدي

في حقل العلم الزائف Pseduscience هناك نظريات وفرضيات كثيرة، منها تلك التي تسمى بفرضية onautuss أو الغرباء أو اللامنتمين القدماء Ancient alliens، وترى أن هناك كائنات ذكية جاءت إلى الأرض من الكواكب الأخرى واتصلت بالبشر في عصور قديمة أو سحيقة (ما قبل التأريخ)، وأثرت في تطوير الثقافات والتقنيات، بل وترى أن كل الأساطير القديمة جاءت معهم، وأنهم استعانوا بأدوات ومركبات مكنّتهم من إحداث تلك التغييرات النوعية في طبيعة وسلوك ومعارف الإنسان القديم. والحقيقة أن مثل هذه الأفكار لا تلقى أي دعم من العلماء الأكاديميين في حقولهم بل هم يرفضونها كلياً. والملاحظ أن أغلب من يمارس نسج مثل هذه الفرضيات هم ليسوا من العلماء الأكاديميين أو العاملين في الحقل العلمي.. بل هم طارئون عليه.

يرى أهل فرضية الاتصال القديم أن الإنسان نتاج تعديلات جينية قام بها هؤلاء الفضائيون للجنس البشري القديم أو السحيق، أو أنهم تزاوجوا مع هذا الجنس ونتج عن ذلك جيل الإنسان الذكي أو العاقل أو المنتصب القامة وغيره والذي يختلف عن الأجناس القديمة من البشر.

ويعتبرون أن ثقافة الفضائيين التي أتى بها هؤلاء هي بمثابة (الثقافة الأولى) أو (الثقافة الأم) التي ظهرت في تاريخ البشر والتي نتج عنها بناء المعابد والهياكل والعمران على الأرض، ومنها (الأهرام، وأساسات هياكل بعلبك الضخمة، وتماثيل رؤوس الموي في جزيرة القيامة في المحيط الهادي الجنوبي التابعة لتشيلي وغيرها).. وكان البشر هم العمّال الذين ساعدوا على بنائها فقط.

ويعتمد أنصار هذه النظريات على النفاذ من الثغرات التي تظهر، عادة، في السجلات التأريخية والآثارية، وعلى تهويل حجم المنجزات من الناحية الكمية والنوعية بحيث يصعب تصور إنجازها من قبل الإنسان العادي، ولذلك لا بد من (معجزات فضائية) ساهمت فيها.وكذلك يعتمدون على طبيعة الأساطير التي تُظهر أحداثاً خارقية وتلجأ إلى الحديث عن وسائل خارقية أيضاً، وهو جزءٌ من نسج الأساطير، لكنهم يأخذونها بتفسير حرفي على أنها حدثت من قبل كائنات حقيقية خارقة جاءت من خارج الأرض.

وتقف جميع هذه النظريات بالضد من النظريات العلمية التي تقول بأن الإنسان تطور بشكل بطيء طيلة عصور ما قبل التاريخ ثم تسارع تطوره في نهاية هذه العصور مع اكتشاف الزراعة، وحين ظهرت الحضارات الأولى أصبح التسارع أشد قوة وصولاً إلى عصرنا الحديث.