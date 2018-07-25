تطوير بلاستيك يذوب في الماء بسرعة دون تلويثه

أ ف ب

عرض مهندسون تشيليون أكياسا مصنوعة من بلاستيك قابل للذوبان في المياه من دون إلحاق أي تلوث ... والسر في ذلك استخدام الكلس مكان النفط في التركيبة الكيماوية.

وأوضح روبرتو استيتيه مدير شركة "سولوباغ"، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة التشيلية سانتياغو، "منتجنا مشتق من الصخر الكلسي وغير مضر بالبيئة".

ويأمل مع كريستيان اوليفاريس، الذي يقف وراء المشروع أيضا، في تسويق هذا المنتج، المصنوع من بوليفينيل الكحول (بي. في. ايه الذي يذوب في المياه)، اعتبارا من اكتوبر في تشيلي وهي من الدول في أميركا اللاتينية التي تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية التقليدية.

وأضاف أن "الأمر كمثل صنع الخبز. لصناعة الخبز ينبغي أن يكون لدينا الطحين ومكونات أخرى. الطحين بالنسبة لنا هو بوليفينيل الكحول ومكونات أخرى تحظى بموافقة الوكالة الأميركية للأغذية والأدوية ما سمح لنا بصناعة منتجات بلاستيكية مختلفة" مع هذه المادة.

وعُرض إلى جانب الكيس التقليدي، كيس مصنوع من القماش موجه لاستخدامات متكررة. وهذا الكيس الأخير أكثر مقاومة ويتحلل في المياه الساخنة فيما الأول في المياه الباردة.

وأوضح استيتيه، أمام الصحافيين بعد تذويب الأكياس، أنه "يبقى لدينا الكربون في المياه. ولا أثر له على جسم الإنسان". وقد قام بتجربة مباشرة وشرب المياه المستخدمة لتذويب الأكياس.

وتابع يقول "الفرق الكبير بين البلاستيك التقليدي وهذا البلاستيك هو أن الأول يبقى 150 إلى 500 سنة في الطبيعة فيما البلاستيك الذي نستخدمه يختفي في غضون خمس دقائق. ونحن نقرر متى نتخلص منه. ويمكن إعادة تدويره في طنجرة أو في الغسالة".

وأكد القيمان على المشروع أن كلفة منتجهما وطريقة صناعته مشابهة للأكياس البلاستيكية الحالية ويكفي فقط تغيير التركيبة.