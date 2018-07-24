اجتماع غير مسبوق في واشنطن للدفاع عن حرية الأديان بالعالم

واشنطن (أ ف ب)

بدأ في واشنطن أمس، بمبادرة من الحكومة الأميركية، اجتماع هو الأول من نوعه للدفاع عن حرية الأديان في العالم، على أن يستمر ثلاثة أيام. وقال السفير الأميركي للحرية الدينية سان براونباك في كلمة: «إن غياب الحرية الدينية في مكان واحد يشكل تهديداً للسلام والازدهار والاستقرار في كل مكان»، وأضاف: «إن الحق في الحرية الدينية، والقدرة على العيش بما ينسجم مع ضمير المرء، هما عرضة لهجوم في العالم».

وتوقف عند أمثلة عدة مثل الروهينجا في ميانمار أو الايجور في الصين، وقال: «يجب أن يتغير هذا الأمر، ولهذا السبب أنتم هنا. لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بالفشل، علينا أن نكثف جهودنا تعزيزاً لحرية الديانة».

ويخصص الاجتماع الذي يستمر اليوم للمجتمع المدني ولشهادات ناجين، قبل أن يلتقي وزراء دول عدة غداً الخميس وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

ويشارك في الاجتماع ممثلو أكثر من ثمانين بلداً تدافع عن الحرية الدينية، إضافة إلى أكثر من 175 ناشطاً في المجتمع المدني، ونحو مئة رجل دين، وذلك بهدف تقاسم الخبرات والإجراءات الملموسة، وإعلان خطط تحرك جديدة.