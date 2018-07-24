مصرع 13 إرهابياً في سيناء

القاهرة (وكالات)
قتل 13 إرهابياً في مداهمات أمنية بالمساعيد في العريش بشمال سيناء في حملة أمنية، وفق ما أفادت أمس مصادر إعلامية. وقال مصدر أمني في تصريحات : «توافرت معلومات لدى أجهزة الأمن تُفيد باتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من منزل تحت الإنشاء كائن بقرية الياسمين شارع البحر حي المساعيد دائرة قسم شرطة ثالث العريش وكراً لهم».
وتابع: «وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية وباستهدافه فوجئت القوات بإطلاق الأعيرة النارية من هذه العناصر وتم التعامل معهم، مما أسفر عن مصرع «13» عنصراً، وعُثر بحوزتهم على («4» بندقيات آلية،«2» بندقية خرطوش،«3» عبوات ناسفة مُعدة للتفجير، شريط طلقات مُتعدد بـه «83» طلقة، «5» طلقات خرطوش، كمية من فوارغ الطلقات الآلية)».
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