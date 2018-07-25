انتصار الإمارات في لاهاي يفضح التضليل القطري

دينا مصطفى (أبوظبي)

تصدر وسم #محكمة_العدل_الدولية موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث هنأ مغردون الإمارات على رفض المحكمة المطالب القطرية، وسخر آخرون من كذب وتضليل الإعلام القطري الذي زعم تنفيذ مطالبه، بينما رفضت المحكمة جميع الادعاءات ودعت فقط إلى إجراءات قامت الإمارات بتنفيذها بالفعل.

وتدفقت التغريدات المؤيدة لرفض محكمة العدل الدولية للادعاءات القطرية، فكتب أحد المغردين «نبارك انتصار الإمارات على قطر، حيث قررت محكمة العدل الدولية رفض المطالَب القطرية ودعت لإجراءات تتعلق بالأسر والطلبة والتقاضي وهي إجراءات قامت الإمارات بتنفيذها عبر الخط الساخن الذي أمر به رئيس الدولة بداية المقاطعة». وقال آخر «رفضت محكمة العدل الدولية 6 من أصل 9 مطالب قطرية واعتمدت 3 مطالب فقط بشأن وضع الأسر والطلبة ورفع دعوى في المحاكم وقد قامت الإمارات بتنفيذ المطالب الـ3 قبل صدور الحكم. ونص قرار المحكمة في 28 صفحة لمن يود معرفة الحقيقة بعيدا عن تضليل إعلام قطر».

وكتب المعارض القطري خالد الهيل عبر حسابه على « تويتر» «ممثلو النظام القطري في محكمة لاهاي تم صفعهم وتقبيضهم الباب، بدأ الإعلام القطري المراوغة، وتحوير القرار لصالحهم، لا فلوس ولا يحزنون وتيتي تيتي زي ما رحتي زي ما جيتي والمقاطعة مستمره وصياحهم طرب». وانتقد مغردون آخرون ازدواجية خطاب السلطات القطرية فكتب أحدهم « بالداخل يقولون للشعب لم نتضرر وفي محكمة العدل الدولية يقولون تضررنا!، بالداخل يقولون لسنا بحاجة الإمارات وفي محكمة العدل الدولية يقولون منعونا من الدراسة!، بالداخل يقولون لا نعترف بقضاء الإمارات وفي محكمة العدل الدولية نرجو السماح لنا بالتقاضي فيها!..هكذا قطر المرتبكة!».

وانتقد مغردون غاضبون حال الإعلام القطري الكاذب، فقال أحدهم إن محكمة العدل الدولية فضت جميع المطالب القطرية واختصرتها في 3 نقاط هي موجودة بالفعل في الإمارات. المشكلة في إعلام مسيلمة الكذاب الذي يقول لشعبه لقد انتصرنا، والسؤال أين التعويضات؟». وكتب مغرد «من السهولة جداً مقاضاة قطر في محكمة العدل الدولية لما فعلته في قبيلة الغفران، فقطر لا تملك الجرأة للمواجهة فنحن نمتلك الدلائل والمستندات التي تجعل قطر مدانة من قبل محكمة العدل الدولية ». وكتب آخر «قطر أثبتت للجميع بانها لا تستطيع الاستغناء عن الإمارات ويحق لشعب الإمارات أن يفتخر بحكومته».