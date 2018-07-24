قتلى وجرحى بهجمات إرهابية في عدن

بسام عبد السلام، وكالات (عدن)

قتل 4 مدنيين بينهم امرأة إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت قائداً أمنياً بالقرب من حاجز تفتيش على الطريق الرئيسي غرب عدن. وأفاد مصدر أمني لـ «الاتحاد» بأن عبوة ناسفة استهدفت موكب قائد كتيبة «حزم 4» التابعة لإدارة أمن عدن، العقيد رامي محمد الصميدي، بالقرب من حاجز التفتيش المقابل لمقبرة «أبو حربة» على الطريق الواصل بين المنصورة والبريقة، لافتاً إلى أن القيادي الأمني نجا من الهجوم في حين قتل 3 مواطنين وامرأة متسولة بالقرب من موقع الانفجار، فيما أصيب 5 آخرون نقلوا إلى أحد المستشفيات في المدينة. وأضاف شهود عيان أن العبوة كانت مزروعة بجانب الطريق وتم تفجيرها عن بعد لحظة مرور سيارة العقيد الصميدي من النقطة، موضحاً أن عدداً من السيارات كان متوقفا بالقرب من الحاجز الأمني لحظة الهجوم.

وفي السياق، نجا الإعلامي مازن الشعبي، مراسل قناة «الشارقة» في عدن، من محاولة اغتيال عقب إطلاق مسلحين مجهولين النار أثناء مروره من طريق رئيسي بمدينة «إنماء». وأفاد مصدر إعلامي بأن المسلحين أطلقوا الرصاص على الشعبي أثناء قيادته سيارته، ما أدى إلى انقلابها وارتطامها بسيارة أخرى. وأضاف المصدر أن المراسل أصيب بجراح نقل على أثرها لأحد المستشفيات القريبة فيما فر المسلحون إلى جهة مجهولة.

من جهة أخرى، أصيب عدد من المدنيين إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بالقرب من سوق شعبي في مديرية «مريس» بمحافظة الضالع، جنوب البلاد. وأفاد مصدر محلي بأن عبوة ناسفة العبوة زرعت بالقرب من سوق الجبارة في مدينة مريس، ما أسفر عن سقوط جرحى في صفوف الأهالي الذين كانوا موجودين لحظة الانفجار.

وفي محافظة الجوف، تمكنت القوات الأمنية من تفكيك عبوة ناسفة تم زرعها من قبل إرهابيين بالقرب من أحد المحال التجارية في مدينة «الحزم». وأفاد مصدر أمني بأن قوات الأمن عثرت على عبوة ناسفة أثناء عملية تمشيط للشوارع والأحياء قرب أحد محال الصرافة المحلية، مشيراً إلى أن قوات الأمن تنفذ حملة تمشيط لتأمين المنطقة وإحباط أية هجمات إرهابية تسعى لها ميليشيات الحوثية عبر خلايا تابعة لها.

ويذكر أن القوات الأمنية بالمحافظة تمكنت خلال الأيام الماضية من كشف عبوتين ناسفتين خلال وضبط خلايا إرهابية موالية للحوثيين متخصصة بزراعة العبوات الناسفة والألغام في مدينة «الحزم».