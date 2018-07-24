محمد بن راشد يصدر قراراً بترقيات في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب

دبي (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بترقية نحو 821 ضابطاً وضابط صف وفرداً من مرتب الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

ورفع اللواء محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة، بهذه المناسبة، أسمى أيات الشكر والولاء إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ما يولونه سموهم من اهتمام ورعاية لجميع منتسبي أجهزتنا العسكرية والأمنية والشرطية، حرصاً منهم على توفير سبل العيش الكريم لمنتسبي هذه الأجهزة الوطنية وعائلاتهم على امتداد مساحة الوطن الغالي.

وثمن اللواء المري عالياً قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي جاء تقديراً لجهود وإخلاص هؤلاء الضباط والأفراد من منتسبي الإدارة في عملهم، وتحفيزهم على مواصلة العمل الجاد والإبداع والتميز، كل في موقعه، من أجل خدمة الناس، وتقديم أرقى الخدمات وأجودها لجميع المتعاملين مع الإدارة من مواطنين ومقيمين، ومن أجل الحفاظ على سمعة بلادنا العزيزة ومكانتها المرموقة على مختلف الصعد، وفي شتى المجالات.

كما توجه مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشكر والتقدير إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على ما يوليه لكوادر وموظفي أجهزة وزارة الداخلية وإداراتها من رعاية ومتابعة دؤوبة، كي يظلوا ساهرين على أمن وسلامة مجتمع الإمارات، وحماية مكتسبات بلادنا الوطنية ومنجزاتها الحضارية والإنسانية.

وهنأ اللواء المري، في ختام تصريحاته، المشمولين بقرار صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ودعاهم وزملاءهم إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء والولاء لهذا الوطن العزيز وقيادته المعطاءة.