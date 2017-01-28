زيادة متسارعة لعدد الأجهزة المتصلة بـ «إنترنت الأشياء» في الإمارات

دبي (الاتحاد)

توقعت شركة سامتيك، المتخصصة في تطوير الأنظمة الذكية وحلول إنترنت الأشياء، أن تحقق عدد الأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء في دولة الإمارات العربية المتحدة قفزة كبيرة ونمواً لافتاً في السنوات الثلاث المقبلة، وبنسبة تصل إلى أكثر من 20% سنوياً، في ظل الجهود التي تقوم بها الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارة لترسيخ مكانتها، باعتبارها المدينة الأذكى على مستوى العالم.

ويتجاوز معدل نمو سوق الأجهزة المتصلة بـ«إنترنت الأشياء» في الشرق الأوسط معدلات النمو العالمية، حيث تشير أحدث التقارير إلى أن نسبة النمو تتراوح بين 20 و30% سنوياً بالمقارنة مع المعدلات العالمية التي تدور حول 20%، وتحتل دولة الإمارات الصدارة في هذا التحول، من خلال إطلاقها العديد من المبادرات الهادفة إلى تسخير التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بالخدمات التي تقدمها إلى المتعاملين مع الجهات الحكومية والخاصة فيها.

وبحسب الدراسات الإحصائية المتخصصة في القطاع، يقدّر أن يبلغ عدد الأجهزة المتصلة بتقنية إنترنت الأشياء بحلول 2020 حول العالم إلى 50 مليار جهاز، ما سيحدث تغييراً جذرياً في قطاع الشركات ومجالات أخرى، بما فيها قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية، والتجزئة، والخدمات العامة، والنقل، والرعاية الصحية، والبناء.