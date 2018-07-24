«إعادة» قرعة كرة القدم في «الآسياد» اليوم

دبي (الاتحاد)

يجري الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم إعادة لقرعة منافسات كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الآسيوية الـ 18 التي تستضيفها إندونيسيا في مدينة جاكارتا، من 14 أغسطس إلى 2 سبتمبر القادمين، بعد إضافة منتخبنا وفلسطين اللذين لم يشاركا في القرعة الأولى التي أجريت في وقت سابق من الشهر الحالي بسبب خطأ تنظيمي من اللجنة المنظمة للدورة.

وتجرى القرعة الجديدة في مقر الاتحاد في ماليزيا، حيث سيرتفع عدد المنتخبات إلى 26 ستقسم إلى 4 مجموعات تضم 4 منتخبات في حين تضم مجموعتين 5 منتخبات.

وثمن محمد بن هزام، الأمين العام لاتحاد الكرة، مساعي وجُهود اللجنة الأولمبية الوطنية في إعادة القرعة، وذلك بعد أن شهدت القرعة الرسمية الأولى التي أجريت خطأ تنظيمياً، أسفر عن عدم وجود منتخبنا الأولمبي ضمن الدول المشاركة.

ويحضر القرعة عبيد مبارك الشامسي، مدير إدارة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة.

من ناحية أخرى، يتجمع لاعبو منتخبنا الأولمبي ظهر الاثنين المقبل، استعداداً لخوض دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة، حيث يختتم تحضيراته معسكره الخارجي الأخير في ماليزيا المقرر من 31 يوليو إلى 9 أغسطس المقبل.

واستقر الجهازان الفني والإداري للمنتخب بقيادة المدرب البولندي ماسيج سكورزا، على 26 لاعباً لهذا المعسكر، وهم: شاهين سرور الدرمكي، أحمد ربيع الغيلاني، عبد الرحمن عبد الله العامري، خليفة مبارك الحمادي، محمد عمر زين العطاس، زايد عبد الله العامري، أحمد محمد الهاشمي، عبد الله حسن خلفان النوبي، عبدالله غانم جمعة، حمد جاسم الجسمي، ماجد إبراهيم سرور، إسماعيل خالد خميس، علي عيد غميل، حسين عبد الله باعب دالله، محمد خلفان الحراصي، محمد خلفان المسماري، جاسم يعقوب البلوشي، راشد محمد عمر، محمد عبدالباسط عبدالله، أحمد راشد سلطان، خالد إبراهيم هلال، محمد حسن الشامسي، سالم سلطان الشرجي، خالد عبد الرحيم باوزير، سلطان عبدالله المنذري.

ويضم الجهازين الفني والإداري، كلاً من، مترف الشامسي «مشرفاً»، جمال بوهندي «مدير المنتخب»، ماسيج سكورزا «مدرباً»، رافال جاناس «مساعد مدرب»، خالد علي جابر «مساعد مدرب»، نادر لمياجري «مدرب الحراس»، ووجسيتش لجناتيوك «مدرب لياقة بدنية»، ميروسلاف جيركل «محلل مباريات»، محمد العربي «طبيباً»، عبدالله الجليد «معالجاً طبيعياً»، كريستيان تاناسي «مدلكاً»، إديمار داسلفا «مدلكاً»، ضيف الربيعي «مصوراً»، جمال الحاج «مسؤول المهمات».