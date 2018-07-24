«الممزر» يستضيف مباريات النصر

أليكانتي (الاتحاد)

وافق نادي شباب الأهلي- دبي على استضافة مباريات الفريق الأول، وفريق «21 سنة» بنادي النصر على الاستاد الفرعي بالممزر خلال الموسم الجديد، وذلك بسبب استمرار أعمال الأشغال الإنشائية في استاد آل مكتوم الذي يستضيف مباريات بطولة كأس الأمم آسيا 2019.

ووجه حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، شكره إلى نادي شباب الأهلي- دبي، لموافقتهم، معرباً عن عميق امتنانه وشكره للاهتمام الذي أبداه مسؤولو النادي، وحرصهم على دعم متطلبات نادي النصر، مؤكداً عمق ومتانة العلاقة التاريخية بين قطبي كرة القدم فى دبي الذي يجمعهما أقدم ديربي منذ تأسيس اللعبة الدولة.

وأضاف: «القيم التي يحرص مجلس دبي الرياضي على غرسها في تحقيق التكاملية بين أندية دبي بدأت تحقق أهدافها، من خلال تضافر الجهود المشتركة وفق رؤية واحدة».

من جانب آخر، قدم فريق شباب الأهلي- دبي عرضاً جيداً في أول تجربة خلال معسكره الخارجي المقام حالياً بمدينة اليكانتي الإسبانية، استعداداً للموسم الجديد، بتعادله 1-1 مع فريق إيخيدو 2012 الإسباني في المباراة التي جمعتهما أمس الأول. تقدم شباب الأهلي- دبي عبر محترفه المالدوفي لوفانور في الدقيقة 38، وأدرك الفريق الإسباني التعادل في الدقيقة 71 عبر فلاسكو.

وتعد المباراة، الأولى أيضاً للجهاز الفني الجديد بقيادة التشيلي خوسيه لويس سييرا، والذي تولى زمام المسؤولية الفنية رسمياً في الأسبوع الأول من يوليو الجاري. وأشرك سييرا عدداً كبيراً من اللاعبين، وذلك للتعرف من قرب إلى مستوياتهم.