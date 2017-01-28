«هـواوي» تزود «مايت 9» بأحدث العتاد والبرمجيات

دبي (الاتحاد)

يجمع هاتف «هواوي» ‏Mate‭ ‬9 الذي أطلقته مجموعة أعمال «هواوي كونسيومر» مؤخراً، بين ‬كل ‬ما ‬هو ‬جديد ‬في ‬عالم ‬الأجزاء ‬الصلبة ‬والبرمجيات ‬المتطورة ‬التي ‬تمنح ‬المستخدم ‬تجربة ‬جديدة ‬غير ‬مسبوقة. ‬ويضع ‬بين ‬أيدي ‬المستخدمين ‬من ‬عالم ‬الأعمال ‬تجربة ‬جديدة ‬كلياً ‬في ‬نظام ‬الآندرويد ‬وليقدم ‬الأداء ‬السحابي ‬الأسرع ‬وتقنية ‬الشحن ‬المبتكرة ‬SuperCharge ‬وتجربة ‬المستخدم ‬الجديدة.

معالج كيرين 960

بعد بيع أكثر من 100 مليون جهاز، يلبي هاتف «هواوي» ‏Mate‭ ‬9 ‬المزود ‬برقاقة ‬معالج ‬كيرين ‬من «‬هواوي» ‬توقعات ‬المستخدمين ‬من ‬حيث ‬السرعة ‬والأداء ‬السريع ‬التلقائي ‬والموثوقية. ‬كما ‬يجمع ‬هاتف «‬هواوي» ‬Mate‭ ‬9 ‬للمرة ‬الأولى ‬بين ‬رقاقة ‬معالج ‬كيرين ‬960 ‬ونظام ‬التعلم ‬الآلي ‬من «‬هواوي» ‬وهذا ‬ما ‬يمنح ‬المستخدم ‬تجربة ‬سريعة ‬وسلسة ‬حتى ‬بعد ‬18 ‬شهراً ‬من ‬الاستخدام ‬المتواصل.

ويقدم كيرين 960 أول رقاقة من نوعها مدعومة بوحدة المعالجة المركزية ثمانية النواة ‏ARM Cortex-A73/‏A53 ‬ووحدة ‬معالجة ‬الرسوميات ‬ثمانية ‬النواة ‬Mali G71.