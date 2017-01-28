«هـواوي» تزود «مايت 9» بأحدث العتاد والبرمجيات

دبي (الاتحاد)
يجمع هاتف «هواوي» Mate 9 الذي أطلقته مجموعة أعمال «هواوي كونسيومر» مؤخراً، بين كل ما هو جديد في عالم الأجزاء الصلبة والبرمجيات المتطورة التي تمنح المستخدم تجربة جديدة غير مسبوقة. ويضع بين أيدي المستخدمين من عالم الأعمال تجربة جديدة كلياً في نظام الآندرويد وليقدم الأداء السحابي الأسرع وتقنية الشحن المبتكرة SuperCharge وتجربة المستخدم الجديدة.
معالج كيرين 960
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ويقدم كيرين 960 أول رقاقة من نوعها مدعومة بوحدة المعالجة المركزية ثمانية النواة ARM Cortex-A73/A53 ووحدة معالجة الرسوميات ثمانية النواة Mali G71.
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