فاطمة بنت هزاع تمنح العضوية الفخرية لنادي أبوظبي لعدد من زوجات السفراء المعتمدين لدى الدولة

أبوظبي (وام)

أعرب عدد من زوجات سفراء الدول المعتمدين لدى الدولة عن شكرهن لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على منحهن العضوية الفخرية لنادي أبوظبي للسيدات. كما أعربن عن شكرهن للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات، على هذه اللفتة الكريمة ليصبحن أعضاء فخريات في نادي أبوظبي للسيدات الذي افتتح أخيراً.

وقالت قرينة السفير البولندي بوزينا روستيك رئيسة المجموعة الدبلوماسية لزوجات السفراء: «إنهن يقدرن عالياً هذه اللفتة الكريمة، وإنهن تشرفن بزيارة هذه الوجهة الرياضية والاجتماعية»، معربة على شكرها لسمو الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان لإتاحة الفرصة لزوجات السفراء ليكن عضوات في هذا النادي الذي سيمكنهن من إقامة صداقات جديدة، وتشجيع بعضهن بعضاً على ممارسة الرياضة.

من جانبها، وجهت سارة عباس زوجة سفير جمهورية السودان التحية والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، والشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، على هديتهما القيمة لزوجات السفراء للانضمام إلى نادي أبوظبي للسيدات، سعياً لتشجيع السيدات على ممارسة الرياضة والاهتمام بها، وقالت: «ليس غريباً على سمو «أم الإمارات» فعل العطاء والخير الكثير، ودعم ما من شأنه رفع مكانة المرأة في المجتمع».

ووجهت بريت سبايرو زوجة سفير أستراليا شكرها العميق لسمو «أم الإمارات»، وإلى الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، لحسن الضيافة في النادي.

وأضافت: «رؤية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تماثل رؤية الأكاديميات المماثلة في أستراليا، إذ تتبع اللجان والهيئات الرياضية فيها سياسة دعم السيدات والفتيات، وتشجيعهن على المشاركة في شتى الأنشطة الرياضية، وتقلد أدوار الريادة في هذا القطاع».

وأعربت عن رغبتها في إقامة علاقات وشراكات مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ومع بقية زوجات السفراء الكريمات، لتسليط الضوء على تقدُّم ومكانة المرأة وتمكينها في المجتمع.

وقامت قرينات سفراء الدول المعتمدين في الدولة بترتيب ومشاركة الاتحاد النسائي العام بجولة في أروقة النادي، حيث تعرفن عن كثب إلى المرافق المتطورة التي يضمها، كما شهدن أنشطة مخيم فاطمة بنت مبارك الصيفي للفتيات، والذي يعقد حالياً في النادي، حيث تشارك الفتيات من عمر 5 إلى 15 عاماً في مجموعة من الأنشطة الرياضية والتفاعلية الهادفة.

وضمت مجموعة زوجات سفراء الدول المعتمدين لدى الدولة أستراليا وبنجلاديش وفيجي وكوسوفو وبولندا وجنوب أفريقيا والسودان.