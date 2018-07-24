رئيس الدولة يمنح رئيس إريتريا ورئيس وزراء إثيوبيا «وسام زايد»

أبوظبي (وام)

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فخامة أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا الصديقة، ومعالي الدكتور أبي أحمد، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة، «وسام زايد»، تكريماً لجهودهما في إنهاء الصراع والخلافات بين بلديهما، وتقديراً وتثميناً لدورهما في حل النزاع الثنائي، وفتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق المشترك بينهما، والمساهمة في إحلال السلام، وإرساء الاستقرار في المنطقة.

وقلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كلاً من فخامة أسياس أفورقي، ومعالي الدكتور أبي أحمد، «وسام زايد» الذي يعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول.

وأعرب سموه عن سعادته بوجود صانعي السلام في القرن الأفريقي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، مثمناً جهودهما ومساعيهما في إحلال السلام والأمان والاستقرار، واللذين عملا معاً على إنهاء الصراع بين بلديهما، وفتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق المشترك بينهما.