«منتخب الإرادة» يحصد برونزية الكأس الموحدة

عبد الله عامر (أبوظبي)

حصد منتخب الإرادة الميدالية البرونزية في بطولة العالم لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص التي أقيمت في شيكاغو بأميركا، وعادت البعثة أمس، حيث كان في استقبالها في مطار أبوظبي الدولي محمد النعيمي عضو مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وفاطمة إبراهيم المنسق العام للأولمبياد الخاص الإماراتي.

وسجل منتخب الإرادة حضوراً لافتاً في البطولة العالمية، حيث اجتاز الدور الأول بالعلامة الكاملة، وبرصيد كبير من الأهداف، حيث فاز على منتخب كندا 8-0، وعلى روسيا 4-0، ثم على أميركا تكساس 4-0، ليتأهل منتخبنا إلى نصف النهائي متصدراً المجموعة الأولى، ليقابل نظيره الأروجواياني، وبعد مباراة انتهت بالتعادل 2 - 2، ليخسر منتخبنا بطاقة النهائي بركلات الترجيح 4 - 5، لينال منتخبنا المركز الثالث ويحصل على الميدالية البرونزية.

وحظيت مشاركة المنتخب باهتمام كبير، إذ حضرت معالي حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع المباراة الافتتاحية للمنتخب في البطولة.

ويعود المنتخب لاحقاً لتدريباته، تأهباً لمنافسات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي تستضيفها أبوظبي مارس المقبل.