  • السبت 30 ربيع الآخر 1438هـ - 28 يناير 2017م

من دون مساعدة شركاء أوروبيين

«جــازبـــروم» تواجه صعوبة في الحقول الصخرية
حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 28 يناير 2017

ليس هناك ما يلفت النظر في مجمع آبار النفط بعددها البالغ 933 في حقل بريوبسكوي الجنوبي، الممتد في مستنقعات سيبيريا التي تعج بحفارات النفط والطيور.

وتُحظى هذه النقطة باهتمام كبير يتمثل في الجهود التي يبذلها قطاع النفط الروسي لإحداث ثورة في مجال النفط والغاز الصخري، شبيهة بالتي شهدتها أميركا على مدى العقد الماضي.

وحققت جازبروم نفت، الفرع النفطي لشركة جازبروم الروسية العملاقة، رقماً قياسياً في الصيف الماضي بإكمالها نحو 30 عملية تفتيت في أحد الحقول ضمن تلك المجموعة الضخمة.

وفي حالة نجاح هذه الشركة بجانب شركات روسية أخرى للنفط، سيكون التأثير كبيراً للغاية. وباحتوائه نحو 75 مليار برميل من النفط، تؤكد تقديرات وزارة الطاقة الأميركية، أن مكوّن بازينوف في سيبيريا، سيكون الأكبر من نوعه للنفط الصخري في العالم.

علاوة على ذلك، يجد طرح النفط الصخري الروسي على أوسع نطاق تجاري ممكن، ترحيباً كبيراً على الصعيد المحلي، خاصة أن حقول النفط التقليدية التي تم إنشاؤها إبان حقبة الاتحاد السوفييتي، تعاني من تراجع مستمر. وبدون تطوير هذه الموارد الطبيعية، ربما تجد روسيا معاناة في المحافظة على الإنتاج الحالي عند المستوى القياسي الذي تم تحقيقه بعد حقبة الاتحاد السوفييتي السابق بنحو 11,2 مليون برميل يومياً. ومن المؤكد تأثير ذلك على الحكومة، التي تعتمد بشكل رئيس على النفط والغاز في عائداتها. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟
نعم
لا