«جــازبـــروم» تواجه صعوبة في الحقول الصخرية

ليس هناك ما يلفت النظر في مجمع آبار النفط بعددها البالغ 933 في حقل بريوبسكوي الجنوبي، الممتد في مستنقعات سيبيريا التي تعج بحفارات النفط والطيور.

وتُحظى هذه النقطة باهتمام كبير يتمثل في الجهود التي يبذلها قطاع النفط الروسي لإحداث ثورة في مجال النفط والغاز الصخري، شبيهة بالتي شهدتها أميركا على مدى العقد الماضي.

وحققت جازبروم نفت، الفرع النفطي لشركة جازبروم الروسية العملاقة، رقماً قياسياً في الصيف الماضي بإكمالها نحو 30 عملية تفتيت في أحد الحقول ضمن تلك المجموعة الضخمة.

وفي حالة نجاح هذه الشركة بجانب شركات روسية أخرى للنفط، سيكون التأثير كبيراً للغاية. وباحتوائه نحو 75 مليار برميل من النفط، تؤكد تقديرات وزارة الطاقة الأميركية، أن مكوّن بازينوف في سيبيريا، سيكون الأكبر من نوعه للنفط الصخري في العالم.