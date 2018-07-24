مطارات دبي الأولى عالمياً في استمرارية الأعمال لعام 2018

دبي (الاتحاد)

فازت مطارات دبي بجائزة استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية لعام 2018 من مجلة «CIR» البريطانية الأشهر عالمياً في استمرارية الأعمال والتأمين والمخاطر، وذلك بعد أن قام فريق من الخبراء بالاطلاع على طلب ترشيح تقدمت به مطارات دبي للمنافسة على الفوز بالجائزة والتصويت لمصلحتها، متقدمة بذلك على مؤسسات دولية عريقة.

وأشاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي، بفوز مطارات دبي بالجائزة، ودعا فريق العمل في مطارات دبي لمواصلة الجهود للمضي قدماً على طريق الريادة والتفوق، بما يخدم رؤية حكومتنا الرشيدة لقطاع الطيران الذي يتوقع أن يصل إسهامه في إجمالي الناتج المحلي إلى 35% في عام 2020. جاء ذلك خلال تسلم سموه الجائزة من ماجد الجوكر، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مطارات دبي، والدكتور مروان إبراهيم، مدير إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال في مطارات دبي.

من جانبه، قال ماجد الجوكر: «إن هذا التقدير العالمي يأتي نتيجة لاستمرارية الجهود التي نقوم بها لضمان بقاء مطار دبي نموذجاً في مجال ضمان الأعمال واستمراريتها في الحالات الطارئة، بفضل الدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ أحمد بن سعيد لفريق القيادة في مطارات دبي». من جانبه، قال الدكتور مروان إبراهيم: «إن اختيار مطارات دبي للفوز بهذا اللقب، جاء تتويجاً لجهود حثيثة نقوم بها على مدار الساعة، لتوفير أفضل بيئة عمل ضمن مطار يتعامل مع أكثر من 1100 حركة و130 ألف مسافر يومياً، إلى جانب أكثر من 100 ألف موظف يوفرون خدمات مميزة للمسافرين على مدار الساعة».