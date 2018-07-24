مطارات دبي الأولى عالمياً في استمرارية الأعمال لعام 2018

دبي (الاتحاد)
فازت مطارات دبي بجائزة استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية لعام 2018 من مجلة «CIR» البريطانية الأشهر عالمياً في استمرارية الأعمال والتأمين والمخاطر، وذلك بعد أن قام فريق من الخبراء بالاطلاع على طلب ترشيح تقدمت به مطارات دبي للمنافسة على الفوز بالجائزة والتصويت لمصلحتها، متقدمة بذلك على مؤسسات دولية عريقة.
وأشاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي، بفوز مطارات دبي بالجائزة، ودعا فريق العمل في مطارات دبي لمواصلة الجهود للمضي قدماً على طريق الريادة والتفوق، بما يخدم رؤية حكومتنا الرشيدة لقطاع الطيران الذي يتوقع أن يصل إسهامه في إجمالي الناتج المحلي إلى 35% في عام 2020. جاء ذلك خلال تسلم سموه الجائزة من ماجد الجوكر، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مطارات دبي، والدكتور مروان إبراهيم، مدير إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال في مطارات دبي.
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