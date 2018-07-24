مختبر عدادات الطاقة في «كهرباء دبي» يحصل على اعتماد «الإمارات العالمي»

دبي(الاتحاد)

حصل مختبر عدادات الطاقة ومحولات التيار في هيئة كهرباء ومياه دبي على اعتماد مركز الإمارات العالمي للاعتماد وفق متطلبات أيزو/ آي إي سي 17025:2005، وهي المواصفة التي تحدد المتطلبات العامة كفاءة مختبرات المعايرة والاختبار، وتتبناها المنظمة الدولية للمعايير (أيزو) واللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)، وبذلك يكون المختبر أول منشأة من نوعها تحصل على هذا الاعتماد الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتسلم سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، شهادة الاعتماد من أمينة أحمد محمد، المدير التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد، بحضور المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس، قطاع توزيع الطاقة، والمهندس مروان الصباغ، نائب الرئيس - إدارة خدمات التوصيل والمشاريع.

وأعرب الطاير عن سعادته واعتزازه باعتماد مختبر الهيئة لاختبار عدادات الطاقة ومحولات التيار وفق متطلبات أيزو/ آي إي سي 17025:2005، وهو ما يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل الهيئة الحافل بإنجازات التميز والرقي بالمعايير والإجراءات، نظراً لأن هذه المواصفة الهامة تتضمن بعداً فنياً باحتوائها على المتطلبات الفنية اللازمة لإثبات كفاءة مختبرات القياس والمعايرة.

وقال الطاير: «يعزز حصولنا اليوم على هذه الشهادة المرموقة مسيرة تميزنا وتطورنا المستمر وذلك في إطار جهودنا لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالارتقاء بالعمل الحكومي إلى أعلى درجات الجودة، وتحقيق التميز في توفير خدمات حكومية على مستوى عالمي، والإسهام في تحقيق رؤية الإمارات 2021 بجعل دولة الإمارات من أفضل دول العالم، وخطة دبي 2021 التي تهدف إلى الارتقاء بالمكانة العالمية للإمارة في جميع المجالات».