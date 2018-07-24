24.97 مليون درهم أرباح «الرمز كوربوريشن»

دبي (الاتحاد)

حققت شركة الرمز للاستثمار والتطوير 24.97 مليون درهم أرباحاً صافية خلال النصف الأول من العام 2018 مقارنة بـ71.21 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام 2017، بنمو 15%. وبلغ إجمالي الموجودات 1.38 مليار درهم، كما في 30 يونيو 2018، بزيادة نسبتها 12% مقارنة بإجمالي الموجودات كما في 31 ديسمبر 2017. وقال ظافر سحمي الأحبابي، رئيس مجلس الإدارة: «كنا على قدر ثقة مساهمينا بأن استطعنا رغم صعوبة الظروف الحالية في الأسواق، أن نحقق نمواً ممتازاً، وهذا نتاج جهد وعمل حثيث لإيجاد الفرص واقتناصها، ونحن نتطلع قدماً لمزيد من النتائج والإنجازات، وسنبقى على تواصل مستمر مع مساهمينا لنعلمهم بالمستجدات الخاصة بالمجموعة وأدائها». وقال محمد المرتضى الدندشي، العضو المنتدب لشركة الرمز: «رغم كل التحديات التي واجهناها خلال الفترة السابقة، إلا أننا استطعنا أن نحقق نتائج ممتازة ونمواً كبيراً على مختلف الصعد، محققين بذلك رؤية مجلس الإدارة والمساهمين بأن نكون منظومة ديناميكية قادرة على التأقلم مع مختلف الظروف لتحقيق الأهداف الموضوعة».